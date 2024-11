Los peritos tasan en 181.000 euros los relojes y joyas robados a María del Monte e Inmaculada Casal

Los peritos han valorado en 181.345,53 euros los relojes y joyas que fueron sustraídos a María del Monte e Inmaculada Casal durante el asalto a su chalé en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Así lo asegura el informe pericial oficial que ha sido entregado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que se han tasado un total de 288 piezas y piedras preciosas.

Los dos expertos que firma el informe, que pertenecen a la Asociación Judicial Nacional de Peritos, explican que este importe de 181.345,53 euros se ha obtenido valorando la cuantía de las piezas como si fueran de "segunda mano", ya que, según indican, no han tenido acceso a una inspección ocular de las piezas ni a las facturas de las mismas en su totalidad.

Es más, sólo han podido consultar "tres facturas" de relojes, lo que les ha obligado a tener que acudir a "diferentes anticuarios y casas de antigüedades para obtener un precio medio de mercado de segunda mano" y también han consultado "páginas webs especializadas en el sector, ya que se desconocen las características y calidades de los efectos sustraídos a valorar en este informe", precisa el informe pericial, al que tuvo acceso este periódico.

La valoración de los efectos sustraídos se ha realizado mediante la "comparación de muestras" Los dos peritos que han elaborado el informe sobre los efectos sustraídos en el chalé de María del Monte, que son expertos en joyas, gemas y piedras preciosas, recuerdan en su dictamen que para la valoración de estos efectos existen varios métodos. Uno de ellos es el que recoge el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos, dado que en esta normativa se detalla cómo valorar joyas y metales preciosos según los contrastes y punzones. Un segundo método es el de la "comparación de muestras", que se utiliza para calcular el precio medio de mercado de los efectos sustraídos, por lo que su coste final "se obtiene teniendo en cuenta la cuantía media de los objetos similares a los efectos sustraídos de segunda mano". En el caso del asalto al chalé de la popular cantante y de su pareja, los peritos señalan que como no se ha podido acceder a los objetos para realizar la inspección ocular pertinente, al haber sido sustraídos, ni se ha podido comprobar la calidad de las piedras, los punzones de los metales ni su peso, "se ha optado por aplicar el método de comparación de muestras para obtener la valoración final de los efectos sustraídos".

Como en este caso los expertos no han dispuesto de los objetos robados para poder realizar su tasación, han acudido a un método denominado de "comparación de muestras" para obtener la valoración final de esas 288 piezas que los ladrones se llevaron del chalé de la pareja.

En sus conclusiones, los peritos aseguran sobre la valoración que la aplicación del método de "comparación de muestras" es el sistema "más objetivo y preciso, ya que la piezas en cuestión se han valorado comparándolas con precios de venta de segunda mano con efectos de similares características".

Y añaden que cada razonamiento empleado en el informe se ha redactado "sin utilizar ningún programa automatizado y todos los datos que en él se contienen han sido fruto del trabajo de investigación de los peritos que suscriben en base a su leal saber y entender, salvo mejor criterio profesional y de lo que disponga su señoría", añade el informe, que cifra el valor final de los efectos robados en 181.345,53 euros.

20 relojes sustraídos

El informe pericial recoge unas tablas con la descripción y valoración de las 288 piezas sustraídas, entre las que destacan un total de 20 relojes de alta gama, valorados entre los 1.110 del más barato a los 9.800 del más caro, en este caso un reloj "modelo Pantera Cartier". Hay otros relojes como un Rolex de acero con esfera negra valorado por los tasadores en 8.334 euros o un reloj Cimax de oro con cadena de serpiente tasado en 7.868 euros.

Junto a esta veintena de relojes, los peritos recogen como efectos más valorados desde el punto de vista económico un solitario de brillantes de tres kilates valorado en 4.335 euros o tres pulseras de oro -amarillo, blanco y rosa- que rondan los casi 4.000 euros.

Entre las 288 joyas robadas figuran otro anillo de brillantes y zarifo de tres kilates, valorado en unos 1.600 euros.

Los peritos señalan en su informe que hay una serie de objetos de los cuales no han podido obtener una valoración por no disponer de un "número exacto de piezas ni de sus características, composición, material, etc." En este caso, se refieren a dos joyeros, uno con medallas, broches y pendientes, y otro con pasadores y relojes del padre de la cantante de la firma Cartier; así como numerosos pendientes, anillos y colgantes de bisutería de marcas como Loewe, Tous o Swarosky, entre otras.

Cuando presentó la denuncia por el robo, María del Monte enumeró una serie de objetos que le fueron sustraídos en el asalto, entre los que citó como más llamativos un reloj de la marca Rolex; una medalla de oro de la hermandad del Rocío de Villamanrique; varias pulseras; dos pares de bolas de coral con un brillante; un collar de coral íntegro; pendientes de oro con esmeraldas; así como un brazaletes y esclavas de oro con brillantes pequeños; y un reloj con la corona de brillantes y oro rosa.

Los ladrones también se llevaron mecheros de gran valor, uno de la marca Christian Dior, así como bolígrafos y plumas de alto valor económico, como un estuche de Mont Blanc, así como varios bolígrafos de edición limitada, aunque la Guardia Civil ya indicaba en esa primera comparencia que quedaban una gran cantidad de objetos por enumerar.

Por su parte, a Inmaculada Casal le sustrajeron igualmente un reloj Rolex y numerosas joyas que guardaba en un joyero de piel marrón, entre ellas pendientes de oro y zafiro; pendientes de coral; un solitario con diamante; así como otros cuatro relojes de oro; varias joyas con zafiro, brillantes y corales; y un colgante de coral blanco de Egipto, entre otras. A la hija y al yerno de Inmaculada también le robaron varios relojes valiosos.

La aseguradora pagó 267.000 euros a la pareja

La compañía aseguradora Helvetia ha indemnizado ya a María del Monte con 267.639,15 euros por los daños causados por el robo que sufrió en su vivienda de Gines. Tras el asalto, la compañía abonó a principios de octubre de 2023 este importe a la popular cantante en concepto de indemnización por los “daños y perjuicios” causado durante el asalto.

A esa cantidad se sumarían otros 41.231,37 euros pendientes de liquidar y que se abonarían si la víctima del robo repone los efectos y acredita que la indemnización se ha destinado a la compra de relojes y joyas similares a lo sustraído. De esta forma, el importe total que podría finalmente recibir la cantante ascendería a 308.870,52 euros.

El perito de Helvetia elaboró un informe a raíz del siniestro en el que recoge precisamente que la alarma de la vivienda y las cámaras instaladas en el vivienda no estaban en servicio, una circunstancia que la cantante, como asegurada, conocía desde hacía tiempo pero no tomó “ningún tipo de medida para el restablecimiento de ambas protecciones contra riesgo de robo”. Por ello, el perito concluía que en el caso de que la alarma hubiera estado en servicio y conectada, María del Monte “hubiese podido detectar el intrusismo y por tanto reducir el tiempo de intervención en el interior de la vivienda”.

“Lamentablemente, no hemos recuperado nada, aunque aún tenemos confianza”, indicó la propia María del Monte a la multitud de periodistas agolpados en la salida de los juzgados en febrero de este año después de declarar ante ante el juez.