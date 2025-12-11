El Tribunal Supremo decide que el proceso de filiación de "Pinocho" Pantoja se celebre en Sevilla

El Tribunal Supremo ha resuelto que el proceso judicial por la filiación de Luis Vicente Rico, conocido públicamente como "Pinocho" Pantoja, se celebre en Sevilla en vez de en Las Palmas de Gran Canaria. Este procedimiento involucra a figuras destacadas del panorama mediático, como Isabel Pantoja y Anabel Pantoja, y guarda relación directa con la presunta vinculación familiar de Rico dentro del clan Pantoja, según ha informado este jueves el abogado Fernando Osuna.

La disputa por la competencia territorial había surgido tras la presentación de la demanda de filiación hace más de veinte meses, en el año 2023, lo que había provocado un considerable retraso en la tramitación de la causa. Durante ese tiempo, la parte demandante argumentó que correspondía a los juzgados de Sevilla la competencia, mientras que algunos de los interesados buscaban trasladar el asunto a los tribunales de Gran Canaria. Finalmente, la instancia suprema ha dictaminado que el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla será el encargado de instruir este caso, cerrando así cualquier controversia sobre el lugar de celebración del juicio.

El proceso judicial gira en torno a la reclamación de la identidad biológica de Luis Vicente Rico, que reclama legalmente su condición como hijo de Bernardo Pantoja, y por lo tanto, como hermano de Anabel Pantoja y sobrino de Isabel Pantoja. El propio Rico ha venido recopilando material probatorio durante un largo periodo, con la intención de respaldar su reclamación, e impugna, además, la filiación del hombre que figura como padre en su registro civil alegando carecer de vínculo genético con él.

El avance del procedimiento judicial y próximos pasos

Una cuestión fundamental en el expediente será la petición de la práctica de una prueba de ADN, que se solicitará realizar en presencia judicial, entre Luis Vicente Rico y la hija del fallecido Bernardo Pantoja, es decir, Anabel Pantoja. Este análisis genético será clave para determinar o descartar la existencia de un vínculo biológico entre ambas partes, lo que podría tener profundas repercusiones civiles y mediáticas.

Por normativa legal, el Juzgado de Primera Instancia deberá trasladar la demanda a Anabel Pantoja y a la hermana de madre de Luis Vicente Rico. Esta medida, establecida bajo imperativo legal, sirve para garantizar que todos los posibles afectados o interesados sean oídos en el procedimiento y puedan ejercer su derecho de defensa conforme a lo previsto por la legislación española.

Desde la presentación de la demanda en el año 2023, el procedimiento ya acumula más de veinte meses de tramitación. Las expectativas procesales apuntan a que el juicio y su decisión podrían demorarse todavía más de un año, prolongando la incertidumbre sobre la resolución final. Todo ello sitúa el desenlace de esta causa judicial, con gran atención mediática, cerca de la recta final de 2026 o incluso más allá.

Este caso no solo arroja interés legal, sino que también ha generado una notable expectación mediática y social, dados los personajes involucrados y la repercusión familiar que implican las reclamaciones. No obstante, tanto desde la esfera judicial como desde las representaciones legales, se recalca la necesidad de respetar la privacidad de las partes mientras el proceso sigue su curso en los tribunales sevillanos.

Luis Vicente Rico, apodado "Pinocho Pantoja", se ha hecho presente en la actualidad por su reclamación de filiación. Nacido en el entorno de la familia Pantoja, sostiene que es fruto de la relación entre su madre y Bernardo Pantoja, lo que le convertiría en hermano biológico de Anabel Pantoja y sobrino directo de la reconocida cantante Isabel Pantoja. Dicha afirmación ha sido el motor de un largo proceso legal que ahora avanza bajo tutela del Tribunal Supremo.

En el proceso legal, se cuestionó la competencia territorial entre Sevilla y Gran Canaria en base a la residencia de las partes y a la localización de los hechos. La defensa de Luis Vicente Rico defendía que correspondía a Sevilla, lugar de nacimiento y residencia original de Bernardo Pantoja, núcleo familiar protagonista del caso, mientras que otros implicados sugerían la jurisdicción de Gran Canaria. El Tribunal Supremo, con su reciente resolución, zanja este debate a favor de Sevilla, estableciendo dicho juzgado como foro competente.

¿Qué implicaciones podría tener la prueba de ADN para las partes?

La prueba de ADN se considera determinante para resolver las dudas judiciales respecto a la filiación. El resultado, en función de las coincidencias genéticas entre Rico y la familia Pantoja, podría modificar no solo sus datos registrales, sino también sus derechos hereditarios y el acceso a relaciones familiares legalmente reconocidas. Se trata, por tanto, de un aspecto central del procedimiento, cuya práctica se solicitará bajo control judicial en los próximos meses.

¿Cuánto dura habitualmente un proceso de filiación en el ámbito judicial español? El plazo medio suele variar entre uno y dos años, dependiendo de la complejidad y de la carga de trabajo de los juzgados, pero este caso se estima que podría superar dicho periodo debido a las particularidades y trascendencia de los hechos debatidos.

¿Qué efectos puede tener el reconocimiento o la negación de la filiación? Las implicaciones van desde la modificación en el registro civil hasta eventuales derechos hereditarios y el acceso a la verdad biológica. Además, en casos mediáticos, puede aumentar el interés público y el escrutinio social sobre las partes.