Valle García, gerente del SAS investigada: "Estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad"

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, se ha mostrado este miércoles "tranquila" tras conocer que el próximo 25 de noviembre tendrá que declarar como investigada ante el juez que investiga la extensión de los contratos de emergencia cuando había finalizado la pandemia del Covid-19. En un audio difundido por la propia gerente del SAS, Valle García ha explicado que para ella es "importante poder aclarar cualquier duda" y explicarse "con total transparencia en el juzgado".

"Estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad. Y agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde", ha añadido la gerente del SAS.

La máxima responsable del Servicio Andaluz de Salud ha afirmado que fue ella misma la que solicitó el pasado 10 de abril declarar en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla para responder de lo que, ha calificado, como "una denuncia política". En este sentido, Valle García ha destacado que "está claro que se salvaron muchas vidas y se operó a muchas personas durante la pandemia gracias a los contratos de emergencia".

La imputación de la actual gerente del SAS se produjo a raíz de una ampliación de la querella que presentó el PSOE-A por las "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimientos de urgencia por el SAS en el año 2024 contra Valle García". La querella inicial del PSOE se dirigía inicialmente contra los ex gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, quienes firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros en el expediente de contratación 110/2021.

Además de los tres investigados, el juez ha previsto para el 18 de noviembre la declaración de varios testigos, entre ellos la actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez Sánchez -que en la fecha investigada era interventora general de la Junta-, la entonces interventora central del SAS en los años 2022 y 2023, Blanca Pons Rodríguez, y la interventora adjunta, María Victoria López Gutiérrez. Ese mismo día comparecerán ante el juez, igualmente como testigos el ex director económico del SAS, José Antonio Miranda, y el ex director de asistencia sanitaria y resultados en salud, Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás.