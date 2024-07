La Audiencia excarcela a Antonio Fernández y a Jesús Rodríguez Román

Dos sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional han bastado para dar un espectacular vuelco al caso de los ERE, trece años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción de la macrocausa. De los doce recursos de amparo que presentaron los ex altos cargos que fueron condenados a distintas penas de prisión e inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, el tribunal de garantías ha resuelto ya siete de ellos, de los cuales, salvo el caso del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que fue rechazado por unanimidad porque la vulneración de derechos fundamentales se planteó "en términos genéricos", los otros seis han acabado en el dictado de sentencias que han anulado las resoluciones de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo que impusieron estas condenas.

Estas seis sentencias que ya se han conocido suponen un anticipo para los cinco recursos de amparo que quedan por deliberar y que serán sometidos al Pleno del Constitucional que se ha fijado para este martes 16 de julio, entre ellos los presentados por los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los otros recursos pendientes son los del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, que fue condenado como Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación; el del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, que fue condenado a la misma pena que Zarrías; y el del ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez, a quien el Tribunal Supremo rebajó su condena a tres años de prisión.

Con los argumentos expuestos por la corte de garantías, que han tumbado los principales mantras del caso de los ERE al declarar que se han vulnerados los principios de legalidad penal y la presunción de inocencia de los acusados, la decisión sobre Chaves y Griñán está más que cantada.