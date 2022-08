Dos años de cárcel por engañar a su novia diciéndole que es jugador del Levante

El amor es ciego y sordo. Pero por mucho que el enamoramiento haga que el sentido común pase a un segundo plano, lo cierto es que hay que tomarlo todo con prudencia, sobre todo cuando se trata de dinero. Si a esto unimos que la pareja se conoce a través de una red social, hay que empezar la relación aún con más cuidado. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito de estafa a un hombre que engañó a una mujer haciéndose pasar por un futbolsita profesional. El condenado consiguió que ella, que fue su novia durante varios meses, le diera 7.000 euros.

Ella conoció a quien suponía que iba a ser su novio a través de una red social en junio de 2017. Comenzaron entonces una relación sentimental que avanzó hasta el punto en el que él se fue a vivr a un municipio de Valencia, dejando su residencia en Las Palmas.

Desde julio hasta septiembre de 2017 vivió aparentando ser una persona solvente y le dijo a la víctima que tenía negocios en Marbella, que residía en una urbanización de lujo, que era jugador de futbol profesional y que tenía depósitos bancarios con grandes cantidades de dinero en Andorra y en España.

La mujer no dudó en ningún momento, y no sólo por el amor, el hombre le llegó a pasar una copia de un documento falso llamado “acuerdo profesional de fútbol con el Levante U.D.”, en el que constaban sus datos personales, y un resguardo bancario, también falso, con un saldo de más de 96.000 euros. Los documentos no llegaron a formar parte del tráfico mercantil y solo fueron exhibidos a la víctima como parte del fraude, según señala la sentencia.

Con la excusa de su falta de liquidez porque tenía los ahorros a plazo fijo en el banco, el hombre le pidió dinero a la víctima, que le entregó hasta 7.500 euros, repartidos en varias cantidades, con el compromiso de devolución.

En la sentencia, la Sala considera que el condenado ideó el engaño desde el principio de la relación ya que cuando contactó con la perjudicada por redes sociales se interesó por su situación económica y por si trabajaba, para después aparentar ser "un hombre de negocios triunfador, mezclando al mismo tiempo esa faceta y el pretendido amor que le procesaba" para pedirle dinero.

El Tribunal añade que todas las maniobras fraudulentas que realizó el falso futbolista y empresario provocaron un error en la víctima “que no solo creyó en la relación sentimental que mantenían sino también en su capacidad económica y en esa devolución”, por lo que accedió a darle el dinero. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.