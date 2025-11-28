"Esta es la tradición de siempre": las colas para comprar la Lotería de Navidad toman el centro de Sevilla

Las primeras colas para conseguir un décimo de la Lotería de Navidad ya serpentean por el centro de Sevilla. Aunque aún quedan semanas para el 22 de diciembre, las administraciones se encuentran desde mediados de noviembre rodeadas de personas con ilusión. Decenas de interesados esperan con paciencia, y, en muchos casos, con humor, a que les llegue su turno para hacerse con un número 'con historia', 'con superstición' o simplemente 'con esperanza'.

En el Gato Negro, una de las administraciones más codiciadas, las colas se extienden por buena parte de la Avenida de la Constitución. Allí, entre bromas y barullo, una frase se repite con frecuencia este año: "Esta cola es parte de la suerte".. Una mujer, nada más conseguir su décimo, asegura: "Lo primero que he hecho ha sido frotar en el gato negro", aludiendo a la figura que preside la administración de la Avenida y que se ha convertido en un amuleto popular. Otros confían en terminaciones concretas: "El 5 y el 9 me gustan. Salen mucho y me dan buena espina", comenta una mujer que bromea con su hipotético premio: "Si me toca, lo primero será comprar una casa con un ático para mi perro".

La cola en El Gato Negro para comprar un décimo de lotería dura aproximadamente una hora / Carolina Rojas

Por otro lado, un sevillano que lleva 'toda una vida' comprando en el establecimiento de Sierpes con San Francisco lo confirma con una sonrisa: "Desde hace 70 años juego el mismo número. Tenía 18 años cuando empecé. Ya lo siento como algo mío".

Compradores desde todos los rincones

La dimensión del sorteo se nota también en el origen de quienes esperan su décimo. Un recién jubilado llegado desde Cantabria explica que, aprovechando su viaje a Sevilla, ha decidido comprar varios décimos que luego repartirá entre los miembros de su peña: "Llevo los que me dan, no elijo número. Es parte de nuestra tradición", afirma.

También desde Badajoz han llegado visitantes que han convertido esta parada en su costumbre anual. "Venimos unos días a Sevilla y aprovechamos para comprar la lotería, como siempre", explica una mujer que confía en el Gato Negro para dar suerte a su grupo de amigos. "Una horita está bien, esto forma parte de lo que venimos a vivir", dice mientras su acompañante añade, entre risas: "Si nos toca… nos venimos a vivir a Sevilla".

Cuando la espera une a desconocidos

En estas largas esperas no solo se aguarda a la suerte, sino que también pueden surgir amistades improvisadas. Eso es lo que les ha ocurrido a una pareja vasca y a un padre y su hijo malagueños, que comenzaron la cola como desconocidos y terminaron conversando mientras avanzaba la fila. Entre comentarios sobre sus números, ambos grupos llegaron a bromear con el futuro: "Si nos toca igual, habrá que celebrarlo juntos", decía el hombre de la pareja vasca. El buen ambiente les llevó incluso a darse teléfonos y a plantear intercambios de décimos: "Lo mismo le mando también yo veinte euros para arriba, me manda un décimo y yo le mando otro".

Malagueños y vascos se hacen amigos en la cola para comprar un décimo de lotera / Rafa del Barrio

La ciudad, consciente del imán que suponen sus administraciones más emblemáticas, se prepara para una afluencia aún mayor conforme avance diciembre. Y es que, más allá de la superstición o del deseo de acertar con el número, las largas colas que ya recorren el centro de Sevilla vuelven a evidenciar que la Lotería de Navidad no es solo un sorteo, sino una tradición compartida. Una costumbre que congrega a desconocidos, une a familias y llena las calles de una ilusión que, pase lo que pase el 22 de diciembre, ya forma parte del verdadero espíritu de estas fechas.