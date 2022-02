Un hombre hospitalizado se ve obligado a dar a su perro pero su enfermera lo rescata

John Burley es un estadounidense que ha estado hospitalizado durante un buen tiempo y por ese motivo se vio “obligado” a dar su perro a la Sociedad Protectora de Animales. Este hombre había adoptado doce años atrás a un perro en Arkansas (al sur de Estados Unidos) que ha compartido toda su vida con él.

Se mudó a Nueva York con su mascota y apenas tenía conocidos en la gran manzana, por lo que en el momento que fue hospitalizado por neumonía y otros problemas pulmonares, no tenía a ninguna persona que pudiera cuidar a su perro.

Un ángel lo rescató

John Burley estaba tremendamente triste al pensar que había tenido que entregar a su fiel compañero de vida a una protectora de animales, pero su enfermera Jennifer Smith fue al refugio y adoptó a su perrito. Ella había forjado una gran amistad con John y no podía verlo tan triste y angustiado por su mascota.

Así lo contaba ella en una entrevista a la CNN: “Llegué al trabajo el lunes después del Día de Acción de Gracias y el teléfono sonó a las 7 am. John estaba llamando desde su habitación del hospital diciendo: '¡Boomer está en la perrera! ¡Boomer está en la perrera!'”

Consciente de que el perro de 12 años que había tenido desde que era un cachorro significaba mucho para él, cuando Burley le preguntó a Smith si cuidaría de Boomer, su respuesta inmediata fue un rotundo: “¡Por supuesto que lo haré! ”.

Ella no solo hacía su labor profesional si no también una labor social; llevarlo cada día al hospital para que viera a su fiel amigo: "Hay tantas preocupaciones en el mundo en este momento… Si puedo quitarle una preocupación a John, eso es lo menos que puedo hacer. No puedo curar enfermedades. No soy una hacedora de milagros... pero le hice la promesa a John de cuidar de Boomer. Yo lo cuidaré mientras él me necesite. John lo sabe. Ahora mismo la atención se centra en que John mejore y se recupere para volver con su inseparable de cuatro patitas", dice la enfermera Jennifer Smith.