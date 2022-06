Una mujer deja morir a sus cuatro perros por un golpe de calor al irse a un restaurante con su novio

Tesia White es una mujer de 25 años que vive en el estado de Misuri (Estados Unidos) y fue a visitar a su novio a la localidad de New Smyrna, en la costa noreste de Florida. Fue allí donde dejó a sus cuatro perros dentro del vehículo mientras comía en un restaurante.

Pasó más de una hasta que volvió de comer, según informó la policía. Allí se encontró a sus cuatro perros muertos: un Goldendoodle, de 4 años; un Boxer, de 2; y dos cachorros Goldendoodle, de 12 semanas. Todos fallecieron por un golpe de calor en el interior del auto.

Ahora, Tesia White se enfrenta a cuatro delitos calificados como "crueldad animal". Además, la mujer mintió a la policía diciendo que "dejó a sus animales con el aire acondicionado encendido con las ventanillas abiertas" según recoge el canal WKMG TV. La mujer explicó que cuando terminó de almorzar, una hora después, y regresó a su vehículo encontró a los perros muertos.

La Policía informó que la mujer estaba mintiendo ya que cuando encontraron a los perros sin vida el aire estaba apagado: "No se me debería permitir tener un perro. No puedo creer que dejé que esto sucediera", dijo la joven a los agentes del orden, según el informe policial, en el que se destaca que la temperatura exterior alcanzó a esa hora, durante el tiempo que los perros estuvieron solos dentro del auto, los 31 grados.

Tesia fue arrestrada y se le impuso una fianza de 10.000 dólares.

Nunca debes dejar a tus animales solos en el coche

La temperatura dentro de un coche es superior a la del exterior, por lo que jamás deberías dejar solo a un niño, persona discapacidad o algún animal ya que el resultado podría llegar a ser mortal como ha sucedido con Tesia y sus cuatro perros.