Cupra Formentor 1.5 TSI, la versión que democratiza la deportividad

A la oferta del Formentor, el primer Cupra diseñado y desarrollado como tal, se incorpora un nuevo miembro del que aquí ya te ofrecíamos información: el que lleva el motor 1.5 TSI de 150 CV, bien con transmisión manual de seis velocidades, bien la DSG de siete marchas, que se espera que sea la más solicitada por los compradores. En ambos casos, siempre con tracción delantera, a diferencia de su hermano mayor de 310 CV -en este caso con el 2.0 TSI- que exclusivamente está a la venta con tracción total, la 4Drive. Recordemos que su precio es de 44.920 euros.

Si para Cupra, el Formentor es el vector de su gama, entendido como el modelo que almacena la esencia de la marca que también conforman los transformados León y Ateca, esta nueva versión es la esencial desde el punto de vista comercial. De su éxito depende conseguir masa crítica de clientes que permita a Cupra invertir en un futuro en el desarrollo de nuevos modelos -el siguiente, el eléctrico el-Born- y la ampliación de la red -a finales de año, debería contar con 100 localizaciones exclusivas en las que se venda esta gama-, si bien, todo apunta a que cuenta con los mimbres para conseguirlo.

Razones para un éxito anunciado

En primer lugar, por su posicionamiento en un mercado que demanda compactos y, particularmente, SUV compactos. Con sus 4,45 m de longitud el Formentor encaja en ese perfil deseado por los clientes, con el añadido de que su altura -1,52 m, de SUV pero con menos centímetros en esta dimensión que otros modelos, para ser menos voluminoso- y forma de carrocería -con una inclinación del techo que lleva a Cupra a llamarlo CUV, por el parecido con un coupé- son hoy tendencia.

Además, según la marca, el abanico de potencia de entre 130 y 160 CV es el más buscado por los clientes, lo que encaja con la de esta versión que, recordemos, es de 150 CV; en tanto que por precio el de entre 30.000 y 50.000 euros es el que atrae mayor número de ventas. Y en el que se emplaza este Formentor TSI.

¿Es, por tanto, la versión que mejor encaja para lo que demanda el mercado? Según Cupra, así es, pero, ¿y cumple con las exigencias de orden dinámico que pueden esperar los compradores pese a contar con la mitad de potencia de la versión de lanzamiento?

A esta pregunta podemos responder después de haberlo probado a conciencia en carreteras de todo tipo y, nuestra impresión, es que el Formentor 1.5 TSI encaja a la perfección con lo que puede esperar el conductor medio, por mucho que, como es lógico, la respuesta del motor no sea tan fulgurante y no sea tan adictiva como la de la versión de 310 CV.

Da para ir rápido -acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 s- y tiene un empuje muy sostenido (250 Nm) desde regímenes relativamente bajos, luego es un motor muy elástico. Aunque quizá lo mejor es que mantiene un chasis con un eje delantero ágil y sin movimientos de carrocería innecesarios, con una amortiguación firme sin exagerar. Esto hace sentir el comportamiento más acorde con el de un turismo compacto -por ejemplo, como un León-, antes de un SUV. De éstos sí conserva la posición más elevada de conducción, así como su facilidad de acceso.

Por lo demás, las diferencias de aspecto con el VZ de 310 CV son irrelevantes: no tiene cuatro salidas de escape, pero las reemplaza por embellecedores; y las llantas de aleación son de 18”, aunque si se desea, las de 19” idénticas a las de su hermano mayor están disponibles como opción.

En el habitáculo, asientos de estructura más convencional sustituyen a los bacquets y no cuenta con los dos botones característicos del VZ en el volante: el de arranque y el de los modos de conducción. El primero se traslada al salpicadero y los segundos a la pantalla de central -de 10” de serie, siempre táctil-, donde se pueden seleccionar los modos Eco, Sport y Comfort. Esta pantalla, en opción, puede ser de 12” y, en ese caso, ya con navegación integrada.

Como en el primer Formentor puesto a la venta, la instrumentación de este escalón de entrada a la gama es la Digital Cockpit, con pantalla configurable, y en el equipamiento las ayudas a la conducción pueden ser muy abundantes. De hecho, por 300 euros y en este momento de lanzamiento -cuesta 1.300 euros- es posible seleccionar el paquete Tech Pack que, además del navegador con pantalla de 12” incluye los sistemas de asistencia de salida involuntaria de carril, asistente de emergencia, Travel Assist, reconocimiento de señales de tráfico, Park Assist, sensores de aparcamiento o cámara de visión trasera.

Otros dos paquetes para este Formentor 1.5 TSI son el que combina el techo panorámico practicable con el equipo de sonido Beats (1.300 euros) y el que reúne, junto al airbag de rodilla para el conductor -este Cupra puede tener siete mas, uno de ellos el central que evita choques entre los dos ocupantes de las plazas delanteras-, al asistente de Pre-colisión (PreCrash Assist) que dispone al vehículo para un impacto (800 euros).

Sin microhibridación, pero con desconexión de cilindros

El motor de 150 CV, un 1.5 de inyección directa de gasolina y con turbo, cuenta con recursos como la desconexión de dos de sus cilindros cuando está activado el modo Eco y se está acelerando poco -en nuestro recorrido, una de las claves para que el consumo fuese, finalmente, de 7,1 l/100 km a ritmo vivo- o la distribución variable tanto para admisión o escape. Lo que no está es microhibridado como en los León eTSI con un sistema de 48 voltios, de modo que en este Formentor el motor y la caja de cambios no llegan a desconectarse en ningún momento, por tanto, carece de recursos como la navegación “a vela”. En Cupra explican que la razón para prescindir de este apoyo con el que, por lo demás, conseguirían la etiqueta Eco -la del Formentor 1.5 TSI es la C- ha sido el coste que supone su incorporación, puesto que pretendían un precio de tarifa muy competitivo.

Una particularidad de la plataforma MQB del Formentor -la misma que usa, por ejemplo, el VW Golf, además e otros modelos como el mismo León- es que el eje trasero utiliza la arquitectura de suspensión más sofisticada de las dos disponibles: la multibrazo que, particularmente, puede ser valiosa en carreteras de montaña.

Y esto es así en todas las versiones, incluso las de menor potencia como éstas 1.5 TSI de 150 CV o la futura versión Diesel, con el 2.0 TDI con la misma potencia y que, según nos ha confirmado Cupra, estará disponible con cambio manual y tracción delantera y, como alternativa a esta configuración, caja automática y tracción total 4Drive.

Adicionalmente a estos dos motores de 150 CV, la marca ya ha anunciado un híbrido enchufable de 204 CV con 59 km de autonomía eléctrica -también su precio, de 38.640 euros- que conformaría la gama Formentor “a secas”, mientras que los Formentor VZ, los de mayor potencia y prestaciones serían el híbrido, también enchufable, de 245 CV y 55 km de alcance con la energía de la batería, el ya a la venta 2.0 TSI de 310 CV y el VZ5, con un motor de cinco cilindros, un 2.5 también de gasolina

Con caja manual el Formentor 1.5 TSI cuesta 31.670 euros, por los 33.870 con la DSG 7, no obstante, tanto uno como otro tienen un descuento de lanzamiento que rebaja a estos precios de etiqueta 2.000 euros, de modo que la gama arranca en 29.670 euros.