Todos los cambios en el carné de conducir que podrían llegar en 2026: edad mínima, vigencia y nuevos requisitos para su renovación

La entrada en vigor de la obligación de llevar en el coche la luz V16 o el seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos no son las únicas novedades en materia de tráfico que podrían llegar en 2026. El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de octubre la reforma de la Directiva Europea de Permisos de Conducción, que obliga a los Estados miembros a transponer sus disposiciones a la legislación nacional en el plazo máximo de tres años, es decir, antes de que acabe 2028.

La nueva normativa incluye medidas diversas que van desde la posibilidad de obtener el carné de conducir con 17 años a la ampliación del periodo de prueba, pasando por la adopción de un nuevo permiso digital a nivel europeo. A continuación, explicamos en detalle en qué consiste cada una de ellas.

¿Es posible sacarse el carné de conducir con 17 años?

Los jóvenes españoles podrán obtener el permiso de conducir B para automóviles con 17 años. Quienes opten por adelantar un año este hito deberán pasar por la autoescuela y examinarse de los exámenes teórico y práctico, como hasta ahora. No obstante, una vez obtenida la licencia tendrán que conducir acompañados por otro conductor con experiencia hasta cumplir los 18 años.

Este adulto responsable deberá tener al menos 25 años y contar con al menos cinco años de carné. Además, no podrá haberle sido privado del permiso para conducir durante ese tiempo. Esta medida busca una transición gradual, segura y supervisada hacia la conducción autónoma.

Por otro lado, la directiva deja a opción de los Estados miembros la posibilidad de reducir a 17 años la edad mínima para obtener el permiso C para conducir furgonetas y camiones.

¿Cuánto dura el periodo de prueba para los conductores noveles?

Otro punto destacado de la directiva es la ampliación del periodo de prueba para conductores noveles de uno a dos años, independientemente de su edad. Durante este periodo, los nuevos conductores starán sujetos a normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más severas en cuanto a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, el respeto a los límites de velocidad o el uso del cinturón de seguridad.

Esta nueva norma se justifica en el aumento de los siniestros mortales entre los menores de 30 años, pese a representar un porcentaje reducido del total de conductores.

¿Cuál es la edad mínima para conducir un camión o un autobús?

La reforma contempla, en paralelo, la ampliación del periodo de validez de las licencias:

Los permisos A (motociletas) y B (turismos) tendrán una vigencia general de 15 años , frente a los 10 años actuales

, frente a los 10 años actuales Los permisos C (furgonetas y camiones) y D (autobuses) tendrán una vigencia de cinco años

La edad mínima para obtener el permiso C para conducir camiones pasará a fijarse en 18 años, lo cual ya es posible en España con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). En el caso de los autobuses, vinculados al permiso D, la edad mínima será de 21 años. En España, la edad mínima actual es de 24 años, aunque con la posibilidad de reducirse para quienes cuenten con el CAP. El objetivo de esta medida es paliar la escasez de conductores profesionales que afecta a los sectores del transporte y la logística en toda Europa.

Un carné digital único a efectos de reconocimiento y retirada en la Unión Europea

La nueva directiva europea sienta las bases para la creación de un permiso de conducción digital a nivel europeo, que deberá entrar en vigor antes de 2030. Mediante este formato, los conductores pondrán acreditar su derecho a conducir en cualquier Estado miembro con la misma validez que si portaran el carné físico. Además, se reforzarán los controles médicos para su obtención y renovación.

La voluntad de la Unión Europea es eliminar barreras burocráticas y homogeneizar los requisitos en los Estados miembros en aras de la creciente movilidad intercomunitaria. Del mismo modo, se establecerá la posibilidad de retirar, suspender o restringir el permiso de conducir por infracciones graves en todo el territorio, frente a la situación de impunidad transfronteriza actual.