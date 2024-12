Bayrou nombra un Gobierno continuista que recupera al ex primer ministro Manuel Valls

El primer ministro francés, François Bayrou, desveló ayer la composición de su Gobierno, un equipo continuista respecto al de su malogrado predecesor, Michel Barnier, con pesos pesados de la derecha y del macronismo, y con el ex socialista Manuel Valls en Ultramar.

El ex primer ministro -entre el 2014 y el 2016- y ex concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por Ciudadanos forma parte del equipo de François Bayrou, en el que figuran también están la ex primera ministra Élisabeth Borne, en Educación, y el ex ministro del Interior Gérald Darmanin, en Justicia.