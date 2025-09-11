Así fueron las actuaciones de Manuel Carrasco, Aitana o Estopa en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla

La Academia Latina de la Grabación convirtió a Sevilla durante la noche del miércoles en el epicentro de la música latina con el evento Latin GRAMMY Celebra: La Música de Andalucía, un homenaje a los artistas que han marcado la historia y el presente de la región. El Cartuja Center CITE fue testigo de una gala cargada de emoción, con momentos únicos que recorrieron desde el flamenco más puro hasta el pop, el rock y la canción de autor de la mano de artistas como Manuel Carrasco, Aitana, Leiva, David Bisbal o India Martínez.

Enrique Morente y el inicio de un viaje histórico

Kiki Morente abrió las actuaciones con un homenaje a su padre. / Fran Santiago

El homenaje comenzó con un poderoso recuerdo a Enrique Morente, padre del flamenco contemporáneo. Su hijo Kiki Morente abrió la velada acompañado por Lagartija Nick con Manhattan, rescatando la esencia del mítico disco Omega. A ellos se sumaron La Tremendita, Ángeles Toledano y el guitarrista Juan Manuel Cañizares, envolviendo la sala en un ambiente de memoria.

Rocío Jurado, la voz eterna

El recuerdo de Rocío Jurado llegó de la mano de Ana Torroja, que emocionó con Como una ola. La gaditana Judeline sorprendió con Lo siento mi amor, demostrando que la copla también conecta con la Generación Z, mientras que Juliana completó el homenaje a La más grande.

El eco inmortal de Camarón de la Isla

Estopa interpretó 'Como el Agua'. / CARLOS ÁLVAREZ

El espíritu de Camarón de la Isla se hizo presente a través de la guitarra de Yerai Cortés con Nana del Caballo Grande. Luego, Arcángel estremeció con Romance del Emplazado y La leyenda del tiempo. El clímax llegó con Estopa, que levantó al público con Como el agua.

Lola Flores y el legado familiar

La alfombra roja del concierto de los Latin Grammy en Sevilla / P. S.

El bloque dedicado a Lola Flores fue presentado por sus nietas Alba Flores y Elena Furiase, y continuado por sus nietos Guillermo Furiase y Pedro Antonio Lazaga. En lo musical, Pastora Soler interpretó Pena, penita, pena, mientras que María Terremoto interpretó A tu vera y El lerele.

Miguel Ríos y el poder del rock

El granadino Miguel Ríos entonó su tema Santa Lucía, acompañado por el grupo Arde Bogotá. No faltó su clásico Al-Ándalus, en una actuación que sumó la energía de la bailaora gaditana Lucía Ruibal y la complicidad de Alejandro Lerner.

Alejandro Sanz, inspiración generacional

El homenaje a Alejandro Sanz reunió a algunos de los nombres más jóvenes de la música latina. Camilo y Evaluna cautivaron al público con Desde cuándo, mientras que Joaquina recordó al público la melancolía de Él no te ha visto temblar. Yami Safdie cerró el bloque en torno al emblemático Corazón partío.

Joaquín Sabina, canciones para siempre

El tributo a Joaquín Sabina tuvo como protagonistas a Leiva y Rozalén, que firmaron una emocionante versión acústica de Contigo, demostrando que la poesía del de Úbeda sigue intacta.

Tributo al flamenco

No podía faltar el homenaje al flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Niña Pastori brilló con Hablo contigo, Carmen Linares con los tangos Cambiaste de parecer y Antonio Rey con su maestría guitarrística.

El presente y futuro de Andalucía

La actuación del artista Manuel Carrasco fue uno de los grandes reclamos de la velada. / CARLOS ÁLVAREZ

La nueva generación de voces andaluzas también tuvo su espacio. Manuel Carrasco encendió al público con El grito del niño, Pueblo salvaje y Soy afortunado, en un bloque con mensaje social incluido. India Martínez emocionó con 90 minutos, Vanesa Martín con Arráncame y David Bisbal levantó al auditorio con un triplete qur forma ya parte de la cultura popular: Dígale, Ave María y Bulería.

Manuel Alejandro, compositor de generaciones

El compositor Manuel Alejandro recibió un sentido homenaje con Se nos rompió el amor, interpretado por Valeria Castro y el violinista Ara Malikian. El momento culminante llegó con Jeanette y Aitana, que unieron sus voces en Frente a frente.

Raphael, Persona del Año 2025

El cierre estuvo dedicado a Raphael, Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación. Vanesa Martín interpretó En carne viva, Rozalén emocionó con Como yo te amo y Ana Torroja puso el broche final con Mi gran noche. Un final a la altura de una leyenda que sigue marcando generaciones.