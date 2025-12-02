Bobo Stenson Trio vuelve al Teatro Central

Comienza una nueva edición del ciclo de jazz del Teatro Central y lo hace este miércoles con un concierto del Bobo Stenson Trio, una de las bandas más sobresalientes y singulares del jazz europeo. Integrada por Bobo Stenson al piano, Anders Jormin en el contrabajo y Jon Fäit en las percusiones, la banda sueca vuelve al escenario del Teatro Central 16 años después, ya tocó en 2009.

Una seña de identidad de su música es la sencillez, la aparente facilidad con la que exponen y articulan su repertorio. El trío transfigura composiciones ajenas y las conjuga transmutándolas en algo propio y particular: una musicalidad hecha de texturas, líneas melódicas diáfanas y espacios atmosféricos, con atención meticulosa a los detalles y matices sonoros.

El Bobo Stenson Trio lo componen tres magníficos instrumentistas que alcanzan el techo de lo extraordinario y la excelencia. El sonido cuidadosamente matizado del piano de Stenson construye melodías evocadoras y atmósferas introspectivas en las que parece que las notas del piano sólo rozan el aire. Esta gradación de su toque, en el detalle de cada pulsación, está sostenida casi imperceptiblemente por el contrabajo de Jormin, que cuando corresponde desarrolla solos impecables. Aunque habría que añadir también emocionantes, por su belleza, claridad y limpieza en la digitación y variedad de registros que consigue. La forma de tocar de Jormin llama la atención por su virtuosismo preciso y nada pretencioso. A la vez, las percusiones de Fäit producen un fondo de texturas salpicadas de colores y ritmos abiertos en diálogo con sus compañeros que dan lugar a una compleja musicalidad que se percibe instintiva y espontánea.

Stenson comentaba al crítico inglés Stuart Nicholson sobre la música del trío: “No es free jazz, tocamos melodías, armonías y estructuras, pero tenemos un enfoque que fluye libremente. Tocamos en el lenguaje del jazz americano, pero supongo que ponemos otras cosas en la música. En Escandinavia tenemos otras tradiciones, más de música clásica y folclórica y cosas así, y supongo que ponemos eso en nuestra música más que el jazz tradicional americano. Lo más importante es que no necesitamos tocar al modo americano; podemos dejarlo y retomarlo. Esto permite llevar la música hacia nuevas direcciones”.

Esto se aprecia en sus grabaciones. Los álbumes del trío comparten una estructura similar, aunque no siempre coincidente: piezas tomadas de la música académica de los siglos XIX y XX (Alban Berg, Hanns Eisler, Henry Purcell, Charles Ives, Béla Bartók, Erik Satie o Frederic Mompou), improvisaciones que firman los tres músicos, alguna canción hispanoamericana, melodías de la tradición folklórica escandinava, algo de Ornette Coleman, y siempre composiciones originales escritas por Stenson y Jormin, a cada disco publicado más de Jormin y menos de Stenson –por ejemplo, en Sphere, de 2023, su última grabación publicada, no hay ningún tema de Stenson–. En este álbum el trío aborda composiciones de músicos escandinavos de los siglos XX y XXI –Alfred Janson, Per Nørgård, Sven-Erik Bäck y Jean Sibelius– que exploran y remodelan a través de brillantes y tranquilos desarrollos. También incluyen un tema firmado por el músico coreano Jung-Hee Woo. Anders Jormin se vuelve a ocupar de la dirección musical y aporta una composición original.

En paralelo a su trabajo con Bobo Stenson, Anders Jormin ha forjado su propia carrera desde mediados de los años 80, primero con una serie de grabaciones para el sello sueco Dragon y más tarde con el alemán ECM. Su producción discográfica en solitario también es prolífica, hasta ahora se cuentan más de una docena de álbumes. Además de un hábil instrumentista y un intuitivo improvisador, es un brillante compositor y arreglista que ha desarrollado una estética musical muy personal, sirviéndose de diferentes referencias y espacios musicales. Habría que apuntar dos trabajos firmados por el contrabajista, Alone (Dragon, 1991) y Xieyi (ECM, 2001), dos álbumes con el músico solo al contrabajo absolutamente excepcionales. La colaboración de Stenson y Jormin comenzó en la primera mitad de la década de 1980. Colaboraron en varios proyectos hasta la formación del Bobo Stenson Trio junto al baterista noruego Jon Christensen. En 1993 grabaron el primer álbum, Reflextions, y desde entonces hasta hoy nos ha permitido disfrutar de una serie de álbumes con una música llena de inventiva, belleza y lirismo.

El concierto de este miércoles lo han titulado Óleo de mujer con sombrero, título de una vieja canción de Silvio Rodríguez que en 1998 incluyeron en el álbum War Orphans, aún con el baterista noruego Jon Christensen en la banda. Composiciones del cantautor cubano se repiten en varios álbumes publicados por el trío. Además aparecen El Mayor en Serenity (2000), Olivia en Cantando (2008) y Canción Contra La Indecisión en Contra La Indecisión (2018). Anders Jormin acude con frecuencia en sus proyectos personales a composiciones suyas y también suele incluirlo en sus arreglos para el trío de Bobo Stenson.

Silvio Rodríguez es uno de los músicos cubanos contemporáneos más influyente y conocido popularmente. Su música parte de la tradición popular afrocubana y en diferentes momentos se ha hecho acompañar de bandas de jazz cubano como Afrocuba, Irakere o Diákara. A su vez el mundo del jazz no ha sido ajeno a su trabajo. Hoy algunas de sus canciones se han convertido en nuevos estándares del jazz contemporáneo. Además de Jormin y Stenson, Chucho Valdes, Charlie Haden, Miguel Zenón, Charles Lloyd, Harold López-Nussa o Jeff Ballard, entre muchos otros, se han acercado a la música del músico cubano.

Suecia es un espacio de referencia en la actual geografía global del jazz. Desde la década de 1970 ha desarrollado una dinámica escena musical en torno a esta música. Enmarcados dentro de lo que se ha denominado “jazz escandinavo” o “jazz nórdico”, sucesivas generaciones de músicos suecos han forjado un modo singular de entender y hacer música –caracterizada por su apertura conceptual, eclecticismo formal y la diversidad de sus fuentes y referentes musicales– produciendo novedosos desarrollos y procesos creativos que simultáneamente han ampliado los recursos expresivos del jazz. Bobo Stenson, Anders Jormin y Jon Fäit ocupan un lugar central de esta escena y en este concierto tenemos la oportunidad de escucharlos en directo.