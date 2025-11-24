El Cine Cervantes de Sevilla prepara dos pases especiales: uno con Alba Flores y otro con Rafael Cobos, Jesús Carroza y Bronquio

El Cine Cervantes de Sevilla está preparando dos eventos especiales para el mes de diciembre. El primero que se celebrará será el preestreno de Golpes, dirigida por Rafael Cobos, que contará con la participación del propio director y de su protagonista. El segundo será un pase especial del documental Flores para Antonio, que contará con la presencia de la actriz Alba Flores.

De este modo, el próximo jueves 4 de diciembre, el Cine Cervantes acogerá el preestreno de Golpes, el esperado debut en la dirección del sevillano Rafael Cobos, reconocido guionista y una de las voces más sólidas del cine español contemporáneo. Como parte del Proyecto Viridiana, el pase dará comienzo a las 20:30 horas y contará con la presencia del propio director, que participará en un coloquio con el público acompañado del músico sevillano Bronquio, autor de la banda sonora de la película. A este encuentro se sumará el actor Jesús Carroza, colaborador habitual de Cobos y uno de los intérpretes más destacados de su generación.

Golpes llega a esta presentación con el aval de destacado recorrido en festivales y asociaciones profesionales. Entre los reconocimientos obtenidos figuran el Premio al Mejor Cineasta Andaluz otorgado por RTVA, el Premio Mejor Película de Ficción (dentro de la sección Panorama Andaluz) y el Premio al Mejor Guion de Largometraje para Rafael Cobos y Fernando Navarro en el Festival de Sevilla.

Una cita en la que Unión Cine Ciudad "reafirma su compromiso con la difusión del cine español de autor, consolidándose como un espacio de referencia para el encuentro entre creadores y espectadores".

Alba Flores visita Sevilla el 7 de diciembre

Pocos días después, el 7 de diciembre, se celebrará un pase especial de Flores para Antonio, documental dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, y nominado a Mejor Documental Español en los próximos Premios Forqué. La cita contará con la presencia de la actriz Alba Flores, protagonista de esta emotiva búsqueda personal.

La película narra el viaje íntimo de Alba por reconstruir la figura de su padre, el músico Antonio Flores, fallecido cuando ella tenía solo ocho años. La actriz junto con familiares y amigos nos presenta un trabajo para recuperar la voz, la memoria y la verdad sobre un artista que marcó a toda una generación.

Para esta ocasión especial, se han programado dos pases consecutivos: