El cine entre algoritmos

Septiembre da el pistoletazo de salida a la temporada de estrenos de cine en las plataformas disponibles en España. Siguiendo un estricto orden alfabético, Amazon Prime Video estrenaba esta pasada semana cinco nuevos títulos, dos de ellos, A un millón de millas y Cincuenta tartas para Jane, de producción propia, lanzamiento exclusivo y escaso interés a priori. La primera parece responder a los dictados del algoritmo políticamente correcto en su incursión en la ciencia-ficción a través de la historia de un hispano, José Hernández, que se convierte en el primer trabajador agrícola migrante que viaja al espacio. La segunda, no menos sospechosa, adapta un popular libro de cocina para hacer un canto a la amistad en el que se ha colado la veterana Bette Midler, quien sabe si para pagar algunas facturas.

También en la plataforma de Bezos pueden recuperar el alegato feminista de Sarah Polley nominado al Oscar Ellas hablan, la comedia intergeneracional Todo sobre mi padre, nuevo jalón en la decadencia selectiva de Robert de Niro, y la francesa Los amantes del engaño, cuya trama de estafas de altos vuelos en la Costa Azul tiene como principal reclamo la presencia de Isabelle Adjani o el popular François Cluzet (Intocable).

A la espera de la nueva y aclamada cinta de Martin Scorsese Los asesinos de la luna, que pasará antes por salas (octubre), Apple TV+ aún no ha colocado ningún nuevo filme en su catálogo de septiembre donde todo son series, entre ellas la tercera temporada de The morning show, esperemos que algo mejor que aquella segunda que tiraba por tierra todos los logros de la primera en su retrato del mundo de la televisión en tiempos del me too.

Disney + sigue fiel a su política de productos exclusivos de la casa y explota al máximo todos los derivados y spin offs. Recién llegado está el documental en el que el pianista chino Lang Lang homenajea a velocidad de crucero y con doble ración de azúcar junto a la Royal Philharmonic de Londres las canciones clásicas de las películas de Disney, de Pinocchio a La bella y la bestia. Es precisamente la nueva versión en acción real y protagonista racializada la abanderada de la programación de septiembre junto a los productos asociados al estreno de la nueva cinta de animación de Pixar Elemental, a saber, el entrañable corto La cita de Carl con los personajes salidos de Up, y un nuevo documental making of que lleva por título Pura química: la historia de Elemental.

Por suerte, existe Filmin, que, además de haber adquirido recientemente una larga lista de joyas del catálogo clásico de Warner Bros., prosigue con su doble labor de recuperar para el hogar algunas de las mejores películas de autor de la temporada y estrenar por primera vez en España esas otras que no entraron por los canales de la distribución en salas. Entre estas últimas, la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, la rumana Blue moon, de Alina Grigore, propone una interesante y oblicua mirada a los efectos del patriarcado rural sobre la vida y el futuro de una joven estudiante. También inédita en salas, la norteamericana Reality reconstruye fielmente los interrogatorios del FBI a la joven Reality Winner (una estupenda Sydney Sweeney), acusada de la filtración no autorizada de información clasificada sobre la intervención del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016 que ganó Donald Trump.

Tampoco llegaron a muchas salas españolas las últimas películas del francés Christophe Honoré (Dialogando con la vida), la austriaca Eismayer, de David Wagner, que recupera y saca del armario a un comandante de ejército austriaco, o la española Sica, de Carla Subirana, una fábula ambientada en la costa gallega donde la leyenda y la realidad se confunden en un relato de iniciación adolescente.

No dejen pasar tampoco la estupenda Great freedom (Gran libertad), del también austriaco Sebastian Meise, ganadora del Giraldillo de Oro en el SEFF de 2021 y todo un preciso ejercicio de género carcelario sobre la vida de los homosexuales en la Alemania de la posguerra protagonizado por un extraordinario Franz Rogowski. También desde principios de mes puede verse el documental El viaje de Julieta, un tributo a la gran Julieta Serrano, a quienes muchos recordarán por sus papeles en el cine de Almodóvar, cuyo testimonio se une a los de Antonio Banderas, Rossy de Palma, Héctor Alterio, Ana Belén o Nuria Espert en el recorrido por su vida y su trayectoria como actriz. Con todo, si hay hoy por hoy una película imprescindible en Filmin esa es la argentina Trenque Lauquen, de Laura Citarelli, a la que ya dedicamos un amplio artículo la semana pasada.

HBO Max España se destapa como la plataforma que más apuesta por el cine español: Uno para todos, el retrato de la vida de un maestro rural de David Ilundain, Las distancias, diagnostico generacional de Elena Trapé, El asesino de los caprichos, el thriller con pretexto goyesco protagonizado por Maribel Verdú, o Las buenas compañías, de Silvia Munt, sobre la lucha por el derecho al aborto en la España de la Transición, se han incorporado a su catálogo en lo que llevamos de mes.

En Movistar+, La hija eterna, de Joanna Hogg, con doblete de Tilda Swinton como madre e hija en un diálogo de fantasmas, la delicada y premiada cinta irlandesa The quiet girl, el barroco y desbordante musical de Leos Carax con canciones de los Sparks Annette, o el enésimo alegato contra el maltrato y la masculinidad tóxica de Alice, cariño, son las incorporaciones más interesantes.

Ya por último, y a la espera de los grandes títulos de autor por llegar de aquí a Navidad y la temporada de Oscar (La maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson, The killer, de David Fincher, Maestro, de Bradley Cooper, Secretos de un escándalo, de Todd Haynes, La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona), Netflix estrenaba el pasado viernes la nueva cinta del chileno global Pablo Larraín, El Conde, una original mirada al dictador Augusto Pinochet desde las claves de la sátira y el cine de vampiros con una poderosa estética en blanco y negro cortesía del gran Edward Lachman.