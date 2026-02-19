Cuenta atrás para los Goya en MK2 Cinesur Nervión

Queda apenas una semana para que se celebre en Barcelona la gala de los 40º Premios Goya, inevitable evento anual que funciona como estímulo para la imagen de la industria y en torno al que se exprimen las últimas cifras de taquilla para aquellas películas que han conseguido aguantar el tirón de la atención pública y crítica o el desgaste por exceso de promoción desde su estreno. Para paliar lagunas, retrasos y olvidos, Cinesur MK2 Nervión nos convoca en los días previos para repescar o descubrir las películas con más nominaciones. Y la cosa arranca mañana viernes 20 (siempre a las 20:00 h.) con la que sin duda, y en un año de buena cosecha, es la mejor de todas ellas al margen de que compita en la categoría documental, Tardes de soledad, de Albert Serra, quien tal vez esté ya cansado de subir al escenario, dar las gracias y regalarlos una de sus habituales y elocuentes alocuciones desde que empezara a cosechar premios allá por septiembre de 2025 con la Concha de Oro de San Sebastián. Si aún no han visto esta obra maestra que trasciende lo taurino a prueba de aficionados y detractores con su impresionante trabajo formal, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Pocas veces la pantalla grande y el buen sonido están más justificados.

Ya en otra división, esa del cine de ficción atento a los temas de agenda o a la diversidad como reclamo, Maspalomas, de Goenaga y Arregi (22 febrero), o Sorda, de Eva Libertad (23 febrero), nos traen sendas historias sobre la diferencia y las dificultades de adaptación impulsadas desde Málaga y San Sebastián y con más que probables premios para sus intérpretes.

El martes 24 será el turno de La cena, del veterano Manuel Gómez Pereira, un digno vodevil de corte clásico y básico espíritu antifranquista que los más entusiastas han querido comparar con Berlanga, y que principalmente compite contra sí misma en calidad de comedia popular.

El miércoles 25 y el jueves 26 se podrán ver las dos películas españolas que compitieron en la Sección Oficial de Cannes, Romería, de Carla Simón, sancionada ya como nuestra autora con más recorrido internacional y aquí poniendo cierre a una trilogía autobiográfica, y Sirât, de Oliver Laxe, verdadero fenómeno del año que ha colocado su audacia y efectismo a las puertas mismas del Oscar después de obtener el Premio del Jurado en el certamen francés. Posiblemente las dos sean las grandes perdedoras de la noche ante el empuje de Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa (viernes 27), cuya calculada ambigüedad sobre la llamada de la fe y la intolerancia han triunfado entre la crítica y el público para abrir debate social.

Pasada la ceremonia del sábado 28, del domingo 1 al jueves 5 de marzo se proyectará diariamente la película ganadora. O sea, más Domingos.

Wilder, Morricone, Warhol y un tal Johann Sebastian Bach

Son esos los nombres propios que protagonizan las tres propuestas de la programación alternativa de MK2 Cinesur Nervión y la Filmoteca de Andalucía en el Teatro Central.

Billy Wilder por dirigir la magistral comedia Con faldas y a lo loco (1959), no por más programada menos desopilante en su ecuación entre mafia, screwball, travestismo y una Marilyn Monroe como radiante foco de atracción de cada plano y cada mirada. La pueden ver el martes 24 a las 20h.

Il Maestro Ennio Morricone, al que los italianos le van a dedicar el año 2028 con numerosos eventos y celebraciones, como compositor junto a su hijo Andrea de Cinema Paradiso (hoy jueves a las 20h.), una película menor y empalagosa que ha pasado a la Historia sobre todo gracias a su banda sonora. Andy Warhol como protagonista del documental que se proyecta el lunes 23 y que también programa Cines Avenida (martes 24) y, finalmente, el más sublime de todos los músicos, como objeto y materia para el ensayo y las variaciones en El silencio antes de Bach (2007), que pone cierre el 24 (19:30h.) al ciclo dedicado a Pere Portabella en la Filmoteca.

'Andy Warhol: American Dream' (2023).

'Cuentos chinos' y fútbol femenino en Cicus

Her story (2024), de Shao Yihui, pone cierre este próximo lunes 23 (19 h.) al interesante ciclo dedicado al último cine chino que ha venido ofreciendo Cicus en colaboración con Mandarin Centers. Una película que ha liderado la taquilla local durante tres semanas a pesar de su enfoque feminista y político a través del retrato de la amistad entre dos mujeres de generaciones y clases distintas.

También muy interesante se presenta el estreno en Sevilla de Hoy partido a las tres (2017), de la argentina Clarisa Navas, que viene de cosechar numerosos reconocimientos con su extraordinaria El príncipe de Nanawa. En este su primer filme, documental y ficción se confunden y entrelazan siguiendo a ‘Las indomables’, un equipo femenino de fútbol de barrio en plena competición. Se proyecta el jueves 26 a las 19h.