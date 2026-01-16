Los ensayos y preparativos para el estreno del Circo del Sol en Sevilla 2026, en imágenes

La carpa del Circo del Sol vuelve a Sevilla con el espectáculo Kurios – Gabinete de Curiosidades. La compañía instala su propuesta en el Charco de la Pava del 17 de enero al 15 de febrero de 2026, en un regreso que marca una nueva etapa de su relación con la ciudad tras despedirse el pasado noviembre después de su estancia con Alegría – Bajo Una Nueva Luz.

Kurios – Gabinete de Curiosidades revisita de forma asombrosa el estilo característico del Circo del Sol combinando acrobacias espectaculares con un refrescante toque de poesía, arte y humor. De acuerdo con esa misma descripción, el montaje pretende que el público pueda evadirse de la realidad a través de un universo festivo de inspiración steampunk en el que lo inesperado acecha en cada esquina. A partir de ahí, la llegada de Kurios se presenta como un hito para la agenda cultural de la ciudad por el retorno de la compañía y por el formato de gran carpa que vuelve a ocupar el Charco de la Pava durante casi un mes.