Globos de Oro: ¿y si Shakespeare se cita con la tía Gladys?

En una gala presentada por la comediante Nikki Glaser, los Globos de Oro desvelarán mañana (madrugada del domingo al lunes en España) sus ganadores. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, parte como favorita con nueve nominaciones, pero la cosecha del cine de 2025 ha sido fecunda y quedan muchas preguntas en el aire.

¿Es tu turno, Paul Thomas Anderson?

Hasta ahora, los Globos de Oro habían vivido ajenos a la soberbia filmografía de Paul Thomas Anderson, que únicamente había sido candidato al premio por el guion de Licorice Pizza. El director de Pozos de ambición o The master apunta esta vez al triunfo con Una batalla tras otra después de que su adaptación del libro Vineland de Thomas Pynchon, en principio demasiado excéntrica y libre para suscitar el consenso, haya sido sin embargo bendecida por las asociaciones de críticos de Nueva York y Los Ángeles y vencido hace unos días en los Critics Choice Award. El gran P. T. aspira a los Globos a guión y director, y salvo sorpresa –que el palmarés quiera reconocer la maestría de Linklater, por Blue Moon o por Nouvelle Vague– el Globo de Oro a la mejor comedia tiene el rostro de viejos revolucionarios, con DiCaprio a la cabeza, que vuelven a la acción.

Renate Reinsve, en una escena de ‘Valor sentimental’.

¿Se ha desinflado Valor sentimental?

Detrás de Una batalla tras otra, con nueve, el drama familiar de Joachim Trier cuenta con mayor número de nominaciones, ocho, una hazaña para una cinta noruega a la que contribuyen un puñado de intérpretes en estado de gracia. La entrega de los Globos de Oro será la ocasión para comprobar si el filme está perdiendo fuelle: en los Critics Choice Awards la mejor película internacional fue la brasileña El agente secreto, y las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores se han olvidado del recital que despliegan Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård y la revelación Inga Ibsdotter Lilleaas.

¿El primer Globo de Oro para Timothée Chalamet?

El chaval que logró su primera nominación al Globo de Oro por Call me by your name tiene ahora cuatro candidaturas más y es una realidad afianzada en el Hollywood de hoy. El año pasado, Adrien Brody (The Brutalist) impidió que Chalamet se coronara el mejor actor de drama por su encarnación de Bob Dylan. Ahora Timothée aspira al Globo al intérprete de comedia por Marty Supreme y destaca en las quinielas unos días después del Critics Choice pese a que se mide con el inmenso Ethan Hawke de Blue Moon y el DiCaprio de Una batalla tras otra. No precisamente poca cosa.

‘Hamnet’ es otro de los títulos del año.

¿Qué opciones de victoria tiene Hamnet?

Al principio de la temporada de premios, Hamnet, la adaptación al cine que firmaba Chloé Zhao de la aclamada novela de Maggie O’Farrell (quien participa también en el guión) se perfiló como la apuesta ganadora al conmover al auditorio en cada sesión y hacerse con el Premio del Público en el Festival de Toronto, un respaldo que impulsó en su momento a varias ganadoras del Oscar. Los recientes Critics Choice premiaron a principios de semana la entrega de Jessie Buckley como Agnes Hathaway, la esposa de Shakespeare, quizás la favorita para el Globo a la mejor actriz de drama. Su compañero Paul Mescal podría ser elegido el mejor actor de reparto, pero nada está claro en una lucha en la que los veteranos Benicio del Toro y Sean Penn (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgård (Valor sentimental) plantarán cara y en el que no hay que descartar al Jacob Elordi de Frankenstein, vencedor también en los Critics Choice. Entre las actrices de reparto asoma otra incógnita: ¿tendrá premio la escalofriante tía Gladys, el emocionante regreso de Amy Madigan al primer plano gracias a Weapons?

¿Dará la sorpresa Sirat, la representante española?

La competición en la categoría de mejor película internacional resulta sencillamente abrumadora: junto a El agente secreto y Valor sentimental, optan al Globo Un simple accidente, la Palma de Oro de Jafar Panahi; No Other Choice, lo último de Park Chan-wook; y la estremecedora La voz de Hind, una denuncia del horror de Gaza que sacudió la Mostra de Venecia. Entre ellas está Sirat de Óliver Laxe, nominada asimismo por su banda sonora, que está teniendo una recepción fabulosa en los EE UU: ha pasado el primer corte de los Oscar, la temida shorlist, en nada menos que en cinco apartados.