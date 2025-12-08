Paramount desafía a Netflix y eleva a 108.400 millones su oferta por Warner

Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición hostil valorada en 108.400 millones de dólares sobre Warner Bros. Discovery, elevando la presión sobre el consejo de la compañía y abriendo un nuevo frente en una de las mayores batallas corporativas en décadas dentro de la industria del entretenimiento.

La propuesta, íntegramente en efectivo, pretende desbancar el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Warner y Netflix, que el propio David Ellison, consejero delegado de Paramount, califica de "claramente inferior".

Una oferta en efectivo frente a un pago mixto

La diferencia entre ambas propuestas es notable. Paramount ofrece 30 dólares por acción en efectivo, es decir, 18.000 millones de dólares más que los 82.700 millones de la operación pactada con Netflix. Esta última contempla un pago mixto de 27,75 dólares por acción: 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix.

También difiere el alcance de cada propuesta. Paramount quiere adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluidos los canales lineales de televisión que forman parte de Global Networks, como CNN, TBS, TNT o HGTV.

Por el contrario, el acuerdo con Netflix cubre únicamente los estudios de cine y televisión y la plataforma HBO Max, dejando fuera los canales tradicionales, que saldrían a bolsa como una empresa separada en 2026.

Ellison acusa al consejo de Warner de favorecer un "acuerdo inferior"

David Ellison, que controla Paramount tras la fusión con Skydance aprobada el pasado verano, ha justificado su decisión de llevar la oferta directamente a los accionistas acusando al consejo de Warner de no comprometerse de forma significativa con las seis propuestas previas que su compañía presentó en las últimas 12 semanas.

David Ellison, consejero delegado de Paramount / Sarah Yenesel, EFE

"Creemos que el consejo está persiguiendo una oferta que expone a los accionistas a un pago mixto, a la incertidumbre de los activos lineales y a un proceso regulatorio complejo", afirmó en un comunicado.

La OPA hostil, una maniobra inusual en operaciones de esta magnitud, permanecerá abierta hasta el 8 de enero salvo que Paramount decida extender el plazo. Los accionistas de Warner tendrán ahora la última palabra sobre el futuro de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood.

Un respaldo financiero de proporciones extraordinarias

La operación supone un reto financiero considerable para Paramount, cuya capitalización bursátil ronda los 15.000 millones de dólares, frente a los más de 400.000 millones de Netflix.

Para cubrir la adquisición, Ellison ha armado una estructura de financiación robusta que incluye 54.000 millones en compromisos de deuda garantizados por Bank of America, Citi y Apollo.

Además, cuenta con 24.000 millones en financiación procedente de los fondos soberanos de Arabia Saudí, Abu Dabi y Catar, junto con aportaciones del patrimonio familiar de los Ellison -Larry Ellison, patriarca de la familia, es el segundo hombre más rico del mundo según Forbes- y de Affinity Partners, el fondo de inversión de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Según documentación remitida a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Kushner participará en la operación sin derechos de voto.

Trump advierte de posibles "problemas" de competencia

La intervención política se ha convertido en un factor clave de esta batalla corporativa. Trump advirtió el domingo de que la adquisición de Warner por parte de Netflix podría plantear "problemas" desde el punto de vista de la competencia, dado que Netflix ya cuenta con 301,63 millones de suscriptores globales y domina el mercado del streaming. Warner, a través de HBO Max, añade otros 128 millones de suscriptores, aunque se desconoce el grado de solapamiento entre ambas bases.

Trump confirmó que se reunió en la Casa Blanca con Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, para discutir el acuerdo, y aseguró que "estará involucrado" en cualquier decisión relacionada con la normativa antimonopolio.

Ellison, por su parte, cuenta con el respaldo político de la familia Trump: su padre, Larry Ellison, contribuyó financieramente a las campañas electorales del presidente.

Hollywood teme una mayor concentración del mercado

El posible dominio de Netflix ha generado inquietud en la comunidad creativa de Hollywood. Gremios como el Writers Guild of America y el Directors Guild han alertado del riesgo de una mayor concentración del mercado, posibles recortes presupuestarios y un impacto negativo en la diversidad de contenidos.

Figuras como James Cameron o Jane Fonda han llegado a describir el acuerdo como "un desastre" y una amenaza para "Hollywood y la democracia".

La principal preocupación gira en torno al futuro de las salas de cine. Ted Sarandos ha señalado que las ventanas tradicionales de exhibición "evolucionarán" para adaptarse a las preferencias del consumidor, y ha defendido que el estreno exclusivo en salas es un concepto "desfasado" en la era del streaming.

Paramount se presenta como garante del modelo tradicional

En contraste, Paramount ha querido posicionarse como defensora del modelo clásico de distribución cinematográfica.

La compañía se ha comprometido a estrenar más de 30 películas al año en salas y a respetar "ventanas saludables" de exhibición, un mensaje dirigido tanto a los cineastas como a los exhibidores.

Desde su llegada a Paramount, Ellison ha impulsado un aumento progresivo de la producción: 15 estrenos en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028.

Warner, por su parte, suele lanzar entre 12 y 14 títulos anuales en cines y este año ha liderado la cuota de mercado en taquilla con películas como Weapons, Sinners y Superman.

Obstáculos regulatorios en el centro del debate

El choque entre ambas propuestas también se centra en las posibilidades de lograr autorización regulatoria. Netflix estima que su acuerdo podría cerrarse en un plazo de 12 a 18 meses, pero Paramount sostiene que la operación de su rival enfrenta obstáculos sustanciales debido al elevado peso de Netflix en el mercado global.

Según los cálculos de Paramount, la fusión entre Netflix y HBO Max concentraría el 43% del total global de suscriptores de vídeo bajo demanda, lo que podría considerarse una situación de monopolio.

Ellison argumenta que su propia operación sería "expeditiva" y favorable a la competencia, al mantener a Paramount y Warner como entidades que competirían con Netflix en lugar de reforzar el dominio del líder del streaming.

Las cláusulas de penalización: 2.800 millones en juego

Un elemento crucial de esta batalla es el coste de romper el acuerdo existente. Si Warner renuncia a la oferta de Netflix para firmar con otro comprador, deberá pagar una penalización de 2.800 millones de dólares.

Netflix, por su parte, incluyó una cláusula de rescisión de 5.800 millones que refleja su confianza en que la operación superará los filtros regulatorios.

Estas cifras dejan claro que cualquier decisión del consejo de Warner tendrá un coste financiero significativo, pero también que tanto Netflix como Paramount consideran que el premio -el control de uno de los estudios más valiosos de la historia del cine- merece la inversión.

Un punto de inflexión para Hollywood

Si Paramount se impone finalmente, los activos del estudio -desde HBO hasta DC Comics, pasando por las franquicias de Harry Potter o Juego de Tronos- pasarían a integrarse en el creciente conglomerado mediático de los Ellison, que ya controlan Paramount tras la operación aprobada el pasado verano.

Si, por el contrario, Netflix completa la absorción, la plataforma consolidará su posición dominante en Hollywood y podría acelerar cambios estructurales en el modelo de estrenos, producción y distribución de contenidos audiovisuales.