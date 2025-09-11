El Teatro Alameda abre una ventana a la “vitalidad” del último cine rumano

Semanas antes de celebrar su edición número 22, el Festival de Cine Europeo de Sevilla calienta motores con un ciclo especial de cine rumano que acogerá el Teatro Alameda, cada martes, entre el 16 de septiembre y el 14 de octubre.

La iniciativa, organizada por el Instituto Cultural Rumano de Madrid, en colaboración con la Embajada de Rumanía en España, desembarca en ocho ciudades españolas –Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Zaragoza, Oviedo, Sevilla y Santander– con el objetivo de difundir la cultura y la lengua rumanas en España y fomentar el intercambio cultural entre ambos países.

En este ciclo, el público sevillano podrá disfrutar de una selección de películas recientes, galardonadas en festivales como Cannes, Venecia o Sarajevo, que ejemplifican la “vitalidad” del cine rumano contemporáneo.

El ciclo comienza con Tres kilómetros al fin del mundo (el próximo martes, 16 de septiembre) dirigida por Emanuel Parvu, y escrita por el propio Parvu y Miruna Berescu, ganadora de la Queer Palm en Cannes 2024, y seleccionada en los festivales de Sarajevo o Transilvania. Ambientada en el delta del Danubio, es la historia de unos padres enfrentados a sus prejuicios tras la agresión homófoba sufrida por su hijo.

El año nuevo que nunca llegó (23 de septiembre), escrita y dirigida por Bogdan Muresan, es un fresco coral sobre la caída de Ceaucescu en diciembre de 1989, que entrelaza vidas y conflictos personales con el fin de la dictadura y que se hizo con el Premio Orizzonti y Premio del Jurado de la Crítica Internacional (Fipresci) en la Mostra de Venecia de 2024.

The Secret of Pin-Up Island (30 de septiembre), con dirección de Alecs Nastoiu, quien también escribe el guion junto a Patrik Hurtupan, es una audaz fusión de ciencia ficción, fantasía y drama psicológico en torno a una terapia experimental con inteligencia artificial que ha pasado por los festivales de Boston, Transilvania y Port Said.

La road movie Horia (7 de octubre) escrita y dirigida por Ana Maria Comanescu propone un viaje adolescente por la carretera que se convierte en una entrañable historia de amistad y descubrimiento, aplaudida en los festivales de Sofía y Transilvania entre otros.

Visto en los festivales de Venecia, São Paulo, Nueva York y DocLisboa, TWST – Things We Said Today (14 de octubre), de Andrei Ujica, único documental del ciclo, revive, a través del archivo, el Nueva York de 1965 y el primer concierto de los Beatles en el Shea Stadium, con un innovador tratamiento visual.

Las proyecciones de este ciclo –que se presenta como la antesala del Festival de Cine Europeo, programado del 7 al 15 de noviembre– comienzan a las 20:30 en el Teatro Alameda, con entradas a 5 euros disponibles en taquilla y online.