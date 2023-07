EL 23 de enero de 1985 se estrenó en España la película Dios te salve María, del director Jean-Luc Godard. El filme venía precedido de una importante polémica en otros países e incluso de una condena del Papa Juan Pablo II, que lo consideró herético. Semanas antes de que la cinta se exhibiera en las pantallas españolas los medios más conservadores publicaron cartas al director encendidas, se produjeron amenazas de bombas en las salas y declaraciones políticas condenando su exhibición. Cientos de manifestantes ultraderechistas, portando cruz y cirio, entre ellos Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva, la ultraderecha española de toda la vida, rezaron arrodillados delante de los cines Alphaville, en Madrid. Trataron de frenar el estreno con todos los medios a su alcance, nostálgicos de la Junta Superior de Censura cinematográfica de Salamanca, creada por Franco, que concedía al representante eclesiástico especial calidad de voto en asuntos relativos a la moral y la religión.

La oposición bravía logró suspender sesiones de la película de Godard y solo la policía, protegiendo la sala, permitió que se proyectara la película en sesión nocturna. Hacía tres años que el PSOE gobernaba España con mayoría absoluta y la Constitución había cumplido ya siete años.

La censura como herramienta

Si a los españoles no nos preocupa en 2023 el regreso de la censura es que estamos peor de lo que parece. Si nos da igual es que hemos retrocedido como sociedad. Si nos ponemos de perfil y hacemos como si no nos concerniera estaremos renunciando a lo que hemos avanzado y somos como país, incluyendo a algunos principios constitucionales. El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como a la producción y creación literaria, científica y técnica. Censurar desde instituciones públicas las obras que abundan en las temáticas anatemizadas por Vox es una conculcación de estos derechos. Añadan que se puede dar por hecho el destino cierto de las subvenciones futuras y los apoyos desde los organismos bajo control de la ultraderecha para obras y espectáculos de signo muy determinado, lo que será estratégico para que su pensamiento y su visión de la vida permee tratando de imponer unos cánones, pero sobre todo impidiendo la difusión de otros.

Ciudadanos que no necesitan ser salvados de nadaLos ciudadanos no necesitan ser salvados de nada por otros ciudadanos. Ni que se les diga qué han de ver o pensar. Ni que se les hurten opciones o se les impongan otras. La única conducta posible en un Estado democrático es el respeto a la libertad creativa y a las ideas desde todas las posiciones. Pero prohibir y censurar son actos atroces en una democracia porque representan la imposición de una ideología, unas ideas y una forma de ver la vida utilizando las instituciones públicas. Lo contrario no es censurar las ideas que molestan al bando censurado, sino permitir la libre exposición de todas ellas dentro de los amplios márgenes que conceden las leyes y el entendimiento de que una de las misiones aceptadas del arte es la provocación, la transgresión, buscar los límites del pensamiento y proponer reflexiones que cuestionen lo establecido. “El arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo con el que golpearlo”, afirmaba el poeta y dramaturgo Vladimir Maiakovski, quien, precisamente debido a sus actividades políticas, fue expulsado de la Escuela de Pintura, escultura y arquitectura de Moscú.

Lope de Vega, Virginia Wolf y Buzz lightyear

Solo en esta semana se han registrado al menos cuatro actos de censura en nuestro país promovidos por Vox en instituciones en cuyo gobierno participa con el PP. El Orlando de Virginia Wolf, un clásico que aborda la transexualidad y el feminismo, ha caído en Valdemorillos, aunque el alcalde trata de reducirlo a un recorte presupuestario y a una deslealtad de su socio ultra. En Briviesca (Burgos) el alcalde del PP, donde gobierna con los de Abascal, ha cancelado una obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado. Sonada ha sido la censura en los cines de verano de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) de la película Lightyear –de la serie animada de Pixar– porque en una escena se besan dos mujeres: igual que fue censurada en Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Kuwait. Los extremos siempre se tocan ¿Quién querría estar en ese club? Ni el Fénix de los ingenios se libra de la ola moralista ultra: el concejal de Vox en Getafe ha pedido la retirada de la obra La villana de Getafe de Lope de Vega porque algunos elementos de la escenografía –órganos sexuales– pueden incomodar a los espectadores. Y en Palma de Mallorca ha suspendido el ayuntamiento una obra de Ann Perelló sobre los trastornos alimenticios porque no entra en el tipo de temática que el PP pretende programar, porque los trastornos alimenticios, por lo visto, también tienen ideología.

Censura manilarga

La censura no procede solo del frente de derechas. La extrema izquierda y otras izquierdas hiperventiladas a través de organismos y por vía directa ha hecho tonterías semejantes en España aun sosteniéndose sobre su concepto de lo políticamente correcto en asuntos de género e igualdad. El Instituto de la mujer pidió retirar la etiqueta de una botella de vino porque sexualizaba a a mujer, aunque era una ilustración bastante discreta y asexual. Sirva como ejemplo. Y en pleno Me too, el Museo de Manchester descolgó el cuadro Hylas y las ninfas, de Waterhouse, porque el desnudo cosificaba a la mujer. Y se retiró de Arco la muestra Presos políticos y la España contemporánea de Santiago Sierra; y un juez secuestró el libro Fariña, de Nacho Carretero o se suspendió una obra basada en la vida de Santa Teresa de Jesús y así docenas de obras y exposiciones. Ya ven que la censura, esa dictadora estulta y manilarga, mora en diferentes pagos.

Ola muy azul

La ola reaccionaria de hoy es, sin embargo, azul y tiene dos socios. Uno que empuja y otro que traga. Y es peligrosa porque va a disponer de mucho poder en España en comunidades autónomas y ayuntamientos y ya se verá si en el conjunto del Estado.

Salirse del foco de la igualdad y la violencia machista ayuda a entender mejor la dimensión chusquera de lo que representa Vox, que trae debajo del brazo un catálogo de prestaciones más amplio, actuaciones pensadas –y votadas– para el cambio cultural que propugnan y, que hay insistir, no se basa solo en la legitimidad de sus propias propuestas como en la censura de las que salen de su ámbito ideológico. No es una sola cosa, no es solo la defensa del campo –aunque sea con acciones tan estúpidas como tratar de desmovilizar el ganado afectado por tuberculosis para contentar a un grupo de ganaderos–; ni se limita a una cruzada contra la violencia machista, los inmigrantes, la sostenibilidad o una España plural o diversa. No. Es más complejo aún. La ultraderecha propone hoy un cambio profundo de lo que es España. Es una apuesta por la anti Europa del grupo de Visegrado –Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia– y representa por tanto aquella visión apocalíptica de Europa como problema. Menos integración y devolución de competencias nacionales. Volver atrás. España es hoy un pilar del europeísmo y la cuarta economía de la zona. Es fácil acusar a la izquierda de exagerar con el partido de Abascal y es cierto que una campaña siempre se refleja en lentes deformantes, pero realmente es más difícil no querer ver los riesgos aparejados a la operación política de la derecha el 23-J.

Liberales a la deriva

Borja Sémper, portavoz del PP, un político estimable y valioso con una hoja de servicios impoluta en defensa de la democracia, ha construido esta semana un inteligente hilo en Twitter a favor de la libertad y contra la censura. Solo falla en lo que falla el PP, una formación liberal que supuestamente alberga a una inmensa mayoría de militantes y cargos en contra de la estupidez de la censura: en que los pactos con Vox son los que conducen a esto y amplifican justo lo contrario de lo que él defiende con solvencia intelectual, pero con una praxis contradictoria.

Hasta dónde alcanzará el tiempo escalofriante que vivimos que cuando El mundo Today anunció esta semana que Vox fichaba al obispo Munilla para restaurar la Oficina clasificadora de espectáculos encargada de otorgar a cada película una clasificación moral pareció verosímil.