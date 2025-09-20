Eurovisión, España-Israel

Con 67.000 muertos sobre la mesa es patético hablar de un boicot al Festival de Eurovisión por la presencia de Israel. Pero es una decisión inevitable que la UER tenía que haber tomado hace ya años y no va a asumir: expulsar a un país que de forma sistemática no respeta los derechos humanos y masacra civiles. Si nos preguntaran ahora la TVE franquista también debió haber sido expulsada de Eurovisión cuando la dictadura se blanqueaba codeándose con normalidad por Europa.

Israel, y el contexto de la guerra de Gaza lo confirma, no debería intervenir en foros culturales, donde se promueve la paz, la solidaridad y valores como la igualdad y la diversidad, como disfrutan tantos millones de fans de Eurovisión. Al margen de las muertes y las vejaciones en Gaza, que es lo monstruoso, a ese país se le ha consentido de forma intolerable que movilice de forma torticera el televoto para fabricarse una victoria, o al menos un prestigio internacional, que la UER lleva consintiendo durante dos años. No hay trampas en el televoto eurovisivo pero lo que hay es una maniobra de millones de dólares para forzar las presuntas simpatías hacia Israel. La UER se ladea porque le beneficia el suculento patrocinador israelí de un programa desprestigiado. Lo de Israel en el deporte es otro contexto. Esperemos al menos que no estén comprando árbitros. Con la TV israelí KAN en Eurovisión no merece la pena intervenir en ese festival. Si Pedro Sánchez quiere ser oportunista y cortoplacista, allá él. RTVE abandera una decisión digna y justa.