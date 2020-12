La perspectiva de HaroEl Betis, condenado a vivir en el alambre

El presidente del Betis, Ángel Haro, compareció ayer en Cope Sevilla, donde expresó su opinión acerca de la alternativa 'Es posible otro Betis' de cara a la junta del próximo 21 de diciembre, mostrando su descontento con las formas de la misma y las declaraciones recientes de varios de sus miembros, sobre todo con las de Lorenzo Serra Ferrer y Rafael Salas. "Entiendo que cuando las cosas no van bien o hay malos resultados entras en un duelo porque no tienes resultados deportivos, pero las formas son importantes. Cuando escucho a Rafael Salas hablando de gestión económica… A mí el señor Salas no me puede dar clases por la trayectoria de ambos. ¿Favorece esto a nuestra situación en la Liga? Las formas son importantes. Si alguien tiene una alternativa, se plantea de forma adecuada. Tu proyecto no puede ser Serra. Tienen que definirlo. Que hagan bien las cosas", indicó el máximo dirigente verdiblanco.

Haro continuó mostrando su opinión sobre la reciente plataforma creada manifestando lo siguiente: "Es importante que este grupo de personas que hacen declaraciones les expliquen a los béticos qué van votar. No tienen proyecto. Primero sería explicar qué quieren hacer con esa representación de acciones. Después si quieren un nuevo consejo, quién va a ser el presidente y cómo van a departamentar el club. Lo que percibo del accionista mediano es una situación de preocupación, pero en general de confianza y espero que se vea reflejada en la junta. Confío en que vamos a ganar. Esto era el Betis de los Béticos. Esto está sustentado en que los accionistas de mayor peso tengamos lealtad institucional".

Incluso, Haro se mostró contundente a la hora de recordar la junta ganada en 2017 y en la explicación de por qué trajeron a Serra: "Me parece todo improvisado y coherente. Merece que los accionistas mayoritarios nos sentemos en una mesa, pero estar porque fui hijo de no o porque creo que debo estar… Ese Betis no es el de ahora. Nosotros fuimos por Serra. En esa junta la diferencia era abismal, aun trayendo a copito de nieve hubiéramos ganado, hubiera sido intrascendente traer a alguno u otro. Rafael Salas no debería ni hablar de esa junta. Yo tengo ese resultado en una junta y no aparecería más en el Betis. Fue una diferencia de un resultado abismal".

También demostró Haro su disconformidad con las recientes declaraciones de Serra Ferrer, sobre todo, entiende el dirigente heliopolitano, en cuanto a la gestión económica y situación del club: "Mi postura con respecto a Lorenzo es clara. El tiempo con él en el Betis fue una relación muy cordial. Creo que es una persona que está dentro de lo que son los grandes éxitos del Betis. El Lorenzo Serra Ferrer accionista con sus declaraciones no lo reconozco. Hablar de gestión económica de un club de fútbol… Debería ser más moderado porque ha tenido experiencia y no le ha ido bien. Lo que me ha sorprendido y debería cuidar es hablar eso de que viene a rescatar al Betis, al Betis no se le rescata. No necesitamos salvadores, ya no somos criaturitas, pero salvadores no necesita el Betis. El Betis no necesita rescatadores".

Una cuestión importante de cara a la próxima junta es la posible ampliación de capital, opción que, según Haro, no maneja en estos momentos: "Nosotros no tenemos sobre la mesa la idea de una ampliación de capital. Queremos sacar el año adelante. Necesitamos ventas, plusvalías de jugadores, las cuentas no son mejores o peores que la mayoría de LaLiga. Es que solamente hay que ver cuentas de otros equipos. El Betis está en situación mala, pero en absoluto es desastrosa. La ampliación de capital no es la opción de trabajo que valoramos".

Por último, Haro fue claro y contundente a la hora de hablar sobre su futuro y el dar un paso al lado en el caso de que los accionistas no aprueban las cuentas que presentará el club o la no continuidad de José Miguel López Catalán: "Son casos, la plataforma es reciente. Entiendo y es mi opinión por coherencia que si hay un ataque desmedido a alguien del consejo deberíamos dimitir en pleno. Creo que el primer punto es la aprobación de las cuentas y si no hubiera aprobación de cuentas no tendría sentido continuar. Yo lo que haría, siendo coherente, es dimitir".