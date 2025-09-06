Recordando la planificación del verano 2000

Guarda cierto parecido la planificación del Sevilla un cuarto de siglo después a aquella que trazó Monchi bajo la férula de Roberto Alés y con Joaquín Caparrós al mando de las operaciones con balón. La situación era de penuria por mucho que Del Nido, desde la sombra, calificase la deuda como calderilla. Lo cierto es que los números, tan rojos, movieron a una estrategia de comprar a bajo precio de forma obligada y sin importar gran cosa la edad del recién llegado. La única diferencia es que entonces se aspiraba a subir a Primera y hoy se trata de una aspiración más complicada.

Entonces fueron fundamentales fichajes como los de Pablo Alfaro, Loren, David, Casquero, Notario para unirse a algún emergente como Paquito Gallardo. Y aquello salió mucho mejor que bien, estupendamente bien. El objetivo del ascenso fue un hecho logrado a paso de oca para ascender dos jornadas antes del final en una calurosa tarde ante el Tenerife en Nervión.

En ese curso fraguó un trío de personajes que está en lo mejor de la historia del club. Roberto Alés ya no está entre nosotros, pero su recuerdo de hombre cabal prevalece en los mejores rincones de la memoria. Aquellos fichajes a coste cero elevaron a Monchi a la gloria sevillista y el papel de Caparrós fue tan crucial que hoy figura como presidente putativo del club. Y en este verano que conlleva el recuerdo de un curso dramático se ha hecho una planificación similar. ¿Saldrá como entonces?