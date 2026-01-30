Sesión de pérdidas

Los principales índices europeos cerraron la sesión con pérdidas tras la caída del gigante alemán SAP (-16%) y la apertura a la baja de Estados Unidos con las compañías Microsoft y Oracle lastrando a los índices.

El CAC 40 francés y el Íbex 35 cerraron con ligeros cambios, pero el DAX alemán perdió un 2% y el Euro Stoxx 50 un 0,5%.

En España, la jornada estuvo liderada por Cellnex (+1,8%), Repsol (+1,7%) contagiado por la subida del petróleo y las utilities. La parte negativa la puso Acerinox (-3%) tras un recorte de recomendación por parte de la casa de análisis de JP Morgan.

El sector bancario ha cotizado en negativo con descensos del 1% de media. En Europa, destacamos la caída de SAP, el gigante del software para empresas descendió un 16% después de que su crecimiento en la nube quedase por detrás de las estimaciones de los analistas.

Por su parte, el sector del lujo francés fue otro de los perjudicados de la jornada con Kering (-1,3%) y Hermes (-1,1%) marcando las bajadas. La parte positiva la volvieron a poner la industria francesa y alemana, con Schneider Electric (+2,5%) y Siemens (+2%).