Sevilla-Alavés, sólo un punto de separación

Duelo entre rivales directos a la hora de merendar. Un punto arriba los vitorianos en la tabla y con el compromiso de colisionar por tercera vez en lo que va de curso. Las dos ocasiones anteriores ocurrieron en Mendizorroza con una victoria para cada uno. La liguera sonrió al Sevilla con gol de Alexis y en la copera ocurrió al revés, pues un penalti transformado por Carlos Vicente dejaba al Sevilla fuera de cobertura.

En esos dos partidos goleó Carlos Vicente desde los once metros, pero alivio para el Sevilla es que el aragonés ya no viste de blanquiazul tras su traspaso en esta ventana invernal al Birmingham. Una preocupación menos para el muy preocupado Sevilla por su situación clasificatoria. Los últimos resultados han hecho mucho daño y ante la visita de los babazorros, Almeyda tiene ante sí una obligación perentoria y es la de facilitarle a su tropa las herramientas adecuadas para el triunfo.

Lo cierto es que a la cita de hoy acuden dos equipos muy parejos y el que las últimas vivencias compartidas con los vitorianos no sean muy positivas, borrar recuerdos y salir con el cuchillo en la boca se antojan premisas imprescindibles para el Sevilla. También hay duelo muy particular en los banquillos, pues son compatriotas ambos ocupantes. Matías Almeyda y Eduardo Coudet, sólo un punto de separación, andan sobre un campo minado, aunque las exigencias al segundo son menos perentorias que las que obligan al sevillista. Silencio, se juega.