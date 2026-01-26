Tarea para la Historia

Amanece el último lunes de enero y con él fluye la sensación de que la cuesta ha terminado, que ya la vamos coronando para avistar la cima. Pero es como suele, un lunes marrón a más no poder. Se ha cumplido la semana de la gran catástrofe y ahí andamos a caballo entre la causa y el efecto. Y como también es habitual en este tiempo de cainismo, la discusión se politiza hasta el punto de que surge la polémica entre esas dos Españas que algunos malnacidos han recreado. Bueno y hasta se da el caso de que haya quien defiende al indefendible ministro del ramo. Ya está en la Historia el malhadado domingo 18 de enero de 2026 y seguramente será el paso del tiempo quien dé con la tecla de la misma forma que será esa misma Historia la que nos saque de dudas y aclare a qué se debió el gran apagón del 28 de abril de 2025. De aquesta guisa mucho es el trabajo que estamos dejándole a la Historia para que sea ella la que nos aclare sucedidos que no fuimos capaces de desentrañar en su momento.