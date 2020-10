Plumilla desganado (lea otra cosa)

Está solo en la casa, ha terminado de comer y después ha fregado lo que ha usado en el almuerzo y algo más que quedó sucio del día anterior, el perro duerme bajo la mesa en la que por la mañana escribió un artículo sobre un asunto que mientras lo escribía quizá le interesaba pero que ahora le importa lo mismo que a Montserrat Bassa la gobernabilidad de España, pero es por lo que le pagan, entre otras tareas, y ahora está tumbado en el sofá escuchando blues muy antiguo y bebiéndose un Jack Daniel's, si bien esto no es cierto, porque lo que realmente está haciendo justo en este instante es escribir que está tumbado en el sofá escuchando blues muy antiguo y bebiéndose un Jack Daniel's, son las 16:35 de un viernes y se está pensando si ir a la redacción o quedarse en la casa teletrabajando, porque si la pandemia del coronavirus ha traído algo que puede aprovecharse es eso, no tener que ir al centro de trabajo, sabe que esto indigna a mucha gente, que pensará cómo dice este tipo que el coronavirus tiene algo positivo, sobre todo la gente que haya perdido a alguien que quería mucho, no un familiar necesariamente, pero hay que reconocerlo, hay que admitirlo, la gente se queda en su casa, el que puede no va a la oficina y se queda en su casa en chanclas o en babuchas y con una camiseta vieja y cómoda, disfrutando por ejemplo de un whiskey y de un blues cavernoso justo cuando en el bar de abajo echan la chapa y ya no se oirán más voces desapacibles, de manera que todas las señales que recibe le transmiten que lo ideal sería quedarse en el apartamento, el perro empieza a ronronear sobre la alfombra y dentro de poco estará roncando, el ronquido de un perro no es tan molesto como el de una persona, el ronquido de un perro coexiste con el blues, al contrario de lo que ocurriría si estuviera roncando alguien, que causaría un estropicio con el blues de Charlie Patton que sigue sonando mientras mira en el whatsapp porque a esta hora ya sabe que habrá avisos de informaciones que tendrá que atender antes o después tanto si se queda en la casa como si va a la redacción, y se encuentra con que un acusado de matar a un hombre en Écija declara en el juicio que temió por la vida de su padre y de su abuelo, y lee la información con el barrio ya mucho más tranquilo, con tanta paz que la actividad más frenética que se le ocurre y que exige la máxima concentración es rascarse una verruga de la pantorrilla que le salió ya no recuerda cuándo mientras repara que va a haber gente que dirá que esto no es un artículo de opinión, vale, y qué, la gente puede decir lo que le dé la gana, de hecho lo hace, ya otro día escribirá el plumilla sobre política o sobre adoquines.