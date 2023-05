A ETA no se le derrotó. Mató cuando quiso y dejó de matar cuando a ella le interesó. La solemnidad del abandono de las armas no era sino fruto de su conveniencia. Lo que se llama eufemísticamente "el entorno de ETA", es decir, la ETA misma, no ha dejado de existir y se sigue valiendo de las instituciones para honrar a sus criminales y convertir a los verdugos en ciudadanos de bien, sádicos héroes de una guerra donde la ciudadanía alzaba sus manos blancas pidiendo la paz, paz que le tenían que otorgar ellos y sólo ellos que eran los que mataban. Siempre hacían sus negociaciones a punta de pistola y ocultando su rostro pues dominan la extorsión.

En los medios de comunicación se habla de blanqueamiento del pasado. Mentira, no han blanqueado nada porque no han reconocido nada, ni se arrepienten de nada ni cambian en nada. Siguen llamando a sus criminales presos políticos. En su doble discurso dicen acogerse al sistema democrático, pero vitorean y enaltecen a los asesinos que han cumplido su condena manteniendo su pensamiento y su macabro discurso intacto.

Claro que yo los entiendo. Los catalanes sin matar han conseguido más que ellos: saltarse todas las leyes y que le cambien nada menos que el Código Penal. Por eso a los etarras la modificación de la Ley Penitenciaria no les ha bastado, quieren la impunidad y hasta el arrepentimiento no de sus sicarios sino de la sociedad que ha sido su víctima. Así, la Guardia Civil ha desaparecido de Navarra por la puerta de atrás mientras los presos excarcelados a su vuelta son acogidos con vítores y homenajes. Actúan como la mafia, acobardando a sus víctimas que son sus convecinos, mirando alrededor como quien apunta con una diana llevando en su costado una pistola y en su mente desenfundar cuando haga falta.

Quieren la amnistía para sus presos, los homenajes para sus asesinos y la financiación de su propaganda en partidos afines que costea el Estado Español. Se ha pasado de ilegalizarlos a costear las listas electorales de sus criminales. Quieren llegar al poder por medio de las urnas para hacer lo que cualquier independentista, servirse del Estado para acabar con él.

En lo económico siempre se ha privilegiado a vascos y catalanes. Pero lo de ahora, no va de dinero o sólo de dinero. El Estado debe decidir si ejerce sus verdaderos poderes para acabar de verdad con ellos o serán ellos los que acaben con el Estado.