La candidata del PSOE-A

Todos los congresos tienen una inauguración de cierto relieve. Resulta un poco raro que el Congreso Regional del PSOE-A sea inaugurado el sábado en Armilla (Granada) por José Luis Rodríguez Zapatero, que no es andaluz, ni ha tenido especial predilección entre los socialistas andaluces. Pero bueno, no pasa nada. Ya se sabe lo único que va a pasar: que María Jesús Montero será elegida nueva líder andaluza del PSOE, tras la defenestración de Juan Espadas. Más que del pasado, ahora se trata de ver la influencia que tendrá para Andalucía y para la candidata en el futuro. Y el futuro es impredecible por las cambiantes circunstancias nacionales y extranjeras.

María Jesús Montero liderará al PSOE de Andalucía sin renunciar a ser vicepresidenta en el Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda. Esto le supone una dificultad añadida. Sobre todo por las inminentes concesiones económicas y fiscales a Cataluña. Será un agravio para Andalucía, justo cuando llega otro 28-F. Curiosamente, los socialistas podrían pasar como los que le dieron la vuelta a la tortilla. Aquel referéndum se ganó para que no se hiciera lo que pretenden hacer.

Y después está el futuro político inminente. No será lo mismo el liderazgo de María Jesús si le aprueban los presupuestos o no; ni si se alarga la legislatura hasta 2027 como pretende Pedro Sánchez, o se resigna a convocar elecciones en otoño o invierno de este año. También se debe tener en cuenta que las elecciones autonómicas andaluzas serán en junio de 2026, si no hay adelanto electoral. Y que María Jesús Montero difícilmente podrá aspirar a la presidencia de la Junta si no renuncia a ser ministra de Hacienda. Y que, probablemente, no le interesará, porque tiene muy difícil recuperar la Junta de Andalucía para el PSOE.

Al no estar en el Parlamento de Andalucía, María Jesús Montero tiene un inconveniente más para ejercer ese liderazgo. No podrá entrar en debates directos con Juanma Moreno, excepto en los mediáticos de mal rollo institucional entre el Gobierno y la Junta. Por otra parte, Sumar ya la ha situado en el punto de mira. Andalucía es la comunidad donde más fuerza tiene IU (que ya es residual en el resto de España), por lo que la confrontación con María Jesús Montero es para ellos una cuestión de supervivencia. Aunque parezca una contradicción flagrante que sean socios de un Gobierno al que critican por el salario mínimo y otras cuestiones.

El panorama es difícil para María Jesús Montero. Ha sido valiente, porque se juega su futuro personal como política.