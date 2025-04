El flamenco y los libros

Qué significado añade a una manifestación popular que, a su existencia como espectáculo, la ronde una continua fuente de publicaciones que indagan en su razón de ser? Esos testimonios escritos parecen indicar que su público no se conforma con disfrutar de sus expresiones: quiere saber más. Este fenómeno –una curiosidad dispuesta a acudir al libro para comprender mejor lo visto y oído– se da en pocos espectáculos. Con las corridas de toros ocurre algo similar: desde sus orígenes, miles de títulos han abordado la tauromaquia para analizarla. Y el flamenco que, comparte elementos con las fiestas de toros, ha convocado también desde sus inicios –recuérdese la VII carta marrueca de Cadalso– a un buen número de estudiosos. Además, este atractivo no se ha ceñido, como suele suceder en otros espectáculos, a sus aspectos descriptivos e históricos. El interés que ha movido a muchos de sus autores y lectores es de otra índole, y pretenden desvelar ese misterio que figura en el título de numerosos libros, como un símbolo de la preocupación básica que movilizaba a los investigadores. Esa palabra, misterio, tan banal en otras ocasiones, en este caso se ha impuesto como la más válida. Porque, tras ella, está la búsqueda de unas oscuras –y todavía por desentrañar– raíces de un cante y un baile llenos de cualidades, que, a su vez, explican parte de la vida popular andaluza. En esa amplia bibliografía han figurado autores espontáneos, movidos solo por el resorte de aclarar un fenómeno que les subyugaba. Otros, más profesionales, han puesto también, como investigadores, su peldaño en una escala de interpretaciones de difícil articulación. En menor grado, ha acudido a la cita el mundo universitario, aportando títulos imprescindibles, pero sin lograr todavía esa labor de equipo, que una manifestación como el flamenco requiere. Por ello mismo, conviene resaltar un libro reciente, Los escritores y el flamenco: la lucha antifranquista (1967-1978), de Tyler Barbour, editado por la Universidad de Cádiz, porque muestra que se mantiene vivo el interés de la investigación universitaria por el flamenco. Se trata de un libro consecuencia de una bien elaborada tesis doctoral, dirigida por el profesor José Jurado Morales. Su autor, un californiano, no solo ha elegido una cuestión crucial, conflictiva y polémica para adentrarse en el misterio siempre latente del flamenco, también seducido por esta manifestación andaluza, ha elegido afincarse, para proseguir su tarea, en el entorno gaditano.