La gripe aviar amenaza Doñana

Casi un centenar de aves han muerto por varios brotes de gripe aviar en diferentes puntos de Sevilla. El más grave ha sido en el Parque del Tamarguillo, con 73 ejemplares fallecidos; seguido del de Miraflores, con más de una veintena. Ambos espacios han sido cerrados temporalmente. Lo mismo ha ocurrido en los jardines del Real Alcázar por las muertes de un pavo real y de un pato. Aunque es difícil que el humano se contagie, el virus acaba de aterrizar a las puertas de Doñana. Se debe evitar la alarma, pero sí extremar las precauciones.