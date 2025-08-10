La guardia de Juan BravoAdiós al ficus de San Jacinto

El ficus centenario de San Jacinto ya es historia. Tres años después de que se le hiciera una poda en el verano de 2022, lo que generó una gran polémica en la ciudad, el Ayuntamiento ha iniciado la retirada del tocón del ejemplar, que era sin duda un símbolo del arbolado de Triana. Y con la desaparición del ficus, la polémica vuelve a estar servida. El actual equipo de gobierno, que dirige el popular José Luis Sanz, no ha dudado en culpar a su antecesor, Antonio Muñoz, de la muerte del árbol por aquella poda que afectó al 70% de su copa y lo dañó de forma irreparable. Ahora se colocará una placa de recuerdo.