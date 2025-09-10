Historia con hache mayúscula

En su cuarta edición, Felipe González recibió el premio Manuel Clavero. Hoy lo recibe Alfonso Guerra, cuyo elogio correrá a cargo del primero. Guerra ingresó en las juventudes socialistas 15 años antes del fin de la dictadura y en el PSOE 13 años antes. Entonces no se trataba de lancear toros muertos. Fue una figura clave en la evolución socialdemócrata del partido que se produjo entre el XXV congreso de 1972 y el extraordinario de 1979. Fue diputado por la circunscripción de Sevilla desde las elecciones generales de 1977 hasta 2015. Fue vicesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997, y vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991. Fue, fue, fue… ¿Todo es pasado? Sí. Pero también historia y, por lo tanto, cimiento de un presente que no puede comprenderse, ni proyectarse hacia el futuro sin pérdida de lo ganado ni peligro de involución, sin conocerla.

La historia, escribió Marc Bloch, es la disciplina que estudia a los hombres en el tiempo. Si este tiempo es el que ha conformado nuestro presente, si fue escenario de hechos trascendentales que cambiaron nuestra historia –el giro del PSOE histórico a las socialdemocracias europeas, la transición de una larga dictadura a la democracia, la plena integración de España en Europa, la superación de todas las deudas pendientes de modernización desde los ilustrados a los regeneracionistas y los republicanos– el conocimiento de lo que hicieron aquellos hombres en el tiempo que les fue dado transformar, el que va de la España de 1975 a la de 1982, es clave para la comprensión del presente y el avance en progreso hacia el futuro sin peligro de involuciones.

Hubo un momento de alta y muy difícil política en el que el príncipe nombrado sucesor por Franco y proclamado rey por las cortes franquistas giró a la monarquía parlamentaria, el comunismo al eurocomunismo, el socialismo a la socialdemocracia, la derecha franquista reformista a la derecha democrática o al centro derecha liberal. Todos conocemos los nombres de los líderes que lo hicieron posible. Ese proceso concluyó cuando el premiado de esta noche y quien hará su elogio se asomaron en la histórica noche del 28 de octubre de 1982 a la ventana del Palace para celebrar que 10.127.392 españoles hubieran votado al PSOE. Y esto es Historia. Con hache mayúscula.