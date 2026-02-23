Los que se ofrecen

La mayoría de los ciudadanos sabe que hay elecciones autonómicas pronto (antes de final de junio) porque los medios no paramos de publicarlo y porque la información sobre las cuitas internas de los partidos se convierte casi en cotidiana. No hay más que ver todo lo que estamos aprendiendo en estas semanas sobre los movimientos de Gabriel Rufián así como los intentos variados de unir a la izquierda lo que resulta, por otra parte, toda una novedad. O no.

Hay ciertas personas que podrían hacer una tesis doctoral sobre la formación de los nuevos partidos, de las coaliciones o de las agrupaciones electorales que se están organizando para concurrir al Parlamento andaluz en este año. Son auténticos expertos en colarse en ciertas reuniones y en ofrecer “sus servicios” a quienes dicen las encuestas que podrían tener cierto poder en un breve lapso de tiempo.

Podemos supuso una importante fuerza de arrastre para muchos que se decían de izquierdas (algunos lo eran, otros lo decían y otros lo defendían honestamente) y que luego se han tenido que ir recolocando en las diferentes sopas de siglas en las que se ha convertido ese espacio a la zurda del PSOE. Ya quedan pocos de aquellos en la formación morada de Irene Montero.

El nacimiento de Vox tuvo un proceso similar y de los padres fundadores ya nada más que queda uno. En Ciudadanos, por su parte, sufrieron en sus carnes desde casi el principio cómo determinados personajes se les acercaron para catar la espuma del cava. Algunos llegaron a tocar poder y otros salieron por la ventana. Pero los dirigentes, nacionales y andaluces, pasaron muchas fatiguitas hasta quitarse la morralla de encima. Sobre todo por el peligro que eso supone.

Ahora estamos en el momento procesal oportuno. En todas las provincias se están empezando a dar codazos por las listas electorales y por los puestos de confianza. Se les suman quienes huelen las oportunidades políticas: Parece que Vox no va a tener problemas para llenar sus planchas.

Pero no serán los únicos. Hay muchos ojos puestos en el partido de Juan Franco, alcalde de La Línea, Unidos 100X100, que podría arañar algún diputado por Cádiz, la circunscripción por la que se presentan. ¿Mira que si son capaces de entrar en el Parlamento?