Teresa María, la voz sin rostro

La pasada semana falleció la cantante Teresa María. ¿No la conoce? Se equivoca. ¿Nunca ha oído “con un poco de azúcar/ esa píldora que os dan/ pasará mejor” o “Supercalifragilisticoespialidoso/ aunque suene extravagante, raro y espantoso,/ si lo dice con soltura sonará armonioso”? ¿Nunca ha oído “el dulce cantar que susurra el monte/ inunda mi ser de alegre latir” o “DON es trato de varón/ RES selvático animal/ MI denota posesión/ FAR es lejos en inglés/ SOL ardiente esfera es/ LA al nombre es anterior/ SI asentimiento es”? ¿Nunca ha oído “la lluvia en Sevilla es una pura maravilla” o “dejar la noche atrás,/ seguir bailando igual/ sería mi ilusión”? Seguro que las recuerda porque Teresa María, nombre artístico de María Teresa Heras Cruz, fue la cantante que dobló al español las canciones de Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas y My Fair Lady.

La voz española de Julie Andrews fue la gran Rosa Guiñón desde Mary Poppins a ¿Víctor o victoria?. Pero cuando se doblaban las canciones de sus musicales, su voz era la de Teresa María. Lo fue en Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas y Millie, una chica moderna. Fue también la voz de Audrey Hepburn en las canciones de My Fair Lady, compartiendo una vez más el trabajo con Rosa Guiñón. O, mejor dicho, fue la voz de Marnie Nixon, que en la versión original dobló las canciones, pese a que la Hepburn tomó lecciones de canto y las interpretó todas, temiendo Warner la comparación con la triunfal interpretación de Eliza Doolittle que había hecho Julie Andrews en Broadway. Lo que, en una broma del destino, le hizo perder a Audrey el Oscar por haber sido doblada en las canciones, ganándolo la Andrews por Mary Poppins.

Teresa María fue también quien interpretó en español las canciones de Anette André en Golfus de Roma, Sally Ann Howes en Chitty Chitty Bang Bang, Catherine Deneuve en Las señoritas de Rochefort y Piel de asno (en realidad era la de Christine Legrand, que dobló las canciones de la Deneuve en la versión original) y Samantha Eggar en El extravagante doctor Dolittle.

Como todas se estrenaron dobladas, al igual que las primeras ediciones discográficas de sus bandas sonoras, nuestro primer recuerdo de estas películas tiene ya para siempre la hermosa voz de Teresa María.