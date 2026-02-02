El vestíbulo de Santa Justa

Notamos y sufrimos el deterioro del ferrocarril en España como medio de transporte. Y no hace falta ser muy observador, porque el deterioro es palpable en el vestíbulo principal de la estación de Santa Justa. El vestíbulo precisamente es/era el núcleo clave de la arquitectura de esta estación, como lugar de tránsito, pero también de estancia. Los arquitectos consiguieron que un modelo de estación pasante, impuesto por Renfe, para utilizar también trenes hasta Cádiz, tuviera un funcionamiento simbólico para el usuario como estación Término, con un vestíbulo que recogía a todos los pasajeros y perpendicular al sentido de las vías. Y en los últimos tiempos con la instalación de los controles de acceso y equipaje en medio del vestíbulo, todo se ha desvirtuado.

Pocas veces en la historia de una ciudad, un edificio, desde el mismo día de su inauguración, concita la unánime aprobación de todos, público, instituciones y profesionales, como ocurrió en Sevilla con la Estación de Santa Justa. Su belleza arquitectónica procede de su estricta funcionalidad, que la vincula a la arquitectura clásica y a la vez como la mejor imagen de puerta de llegada a una ciudad, desde el triunfo del ferrocarril en el siglo XIX hasta nuestros días. Son numerosos los premios y distinciones que reúne Santa Justa, pero por encima de todos ellos ha adquirido con los años un valor simbólico, al representar tanto la modernización de Sevilla para la Expo92, como por estar unida al tren de Alta Velocidad. Puntualidad, pulcritud y amabilidad. Pero a partir del año 2020 y siguientes entraron nuevos operadores que cambiaron el patrón monopolístico de Renfe. La francesa de bajo coste Ouigo, el Avlo, bajo coste de Renfe y el Iryo, un operador de alta gama, de matriz italiana, de triste actualidad. La competencia ajustó el precio de los billetes y aumentaron los viajeros. Y todo cambió y no a mejor, con un cambio espectacular en el crecimiento del ferrocarril como transporte masivo. La estación de Santa Justa ha pasado de 9.000.000 de pasajeros en 1992 a más de trece millones en 2025. La saturación de más de 320 trenes diarios circulando se percibe. Los retardos e interrupciones nos habían llevado a identificar trenes con molestias, pero hace unos días ya es desconfianza, tras la dura realidad del accidente de Adamuz.

El deterioro se soluciona con obras de mejora y ampliación. Puerta de Atocha está en obras para intentar solucionar el nudo de Madrid. Chamartín también. Obras que son molestias, pero que terminan ofreciendo mejoras y que son señal de que algo se está haciendo. Santa Justa tiene actualmente en fase de estudio una gran ampliación que incluye terminales diferenciadas de llegadas y salidas, parada de la línea 3 del Metro y un enlace al aeropuerto. Las obras llegarán, como los trenes, pero de momento ya van con retraso.