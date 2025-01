Andalucía frente a los aranceles de Trump

La política española mantiene la inveterada tradición de reciclar cualquier circunstancia, por ajena a la realidad nacional que pueda ser, para ser utilizada en el diario y estéril enfrentamiento entre partidos. Es lo que acaba de hacer la portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Carolina España, al responsabilizar al presidente del Gobierno de los aranceles que va a imponer Donald Trump y que van a afectar, de forma inevitable, a España y a algunas producciones estratégicas para Andalucía. Según la consejera, es el “frentismo” de Pedro Sánchez contra Trump lo que van a terminar pagando los sectores más exportadores de la economía andaluza. Una exageración evidente que, sin embargo, no oculta la necesidad de que España, y toda la Unión Europea, se replantee la relación transatlántica tras el cambio de inquilino en la Casa Blanca. Para Trump, y lo demostró el día de su toma de posesión, España está en una nebulosa de países que no es capaz de identificar con claridad, pero que gastan poco en defensa, lo cual es cierto. Andalucía tendrá que soportar aranceles para colocar sus productos en el goloso mercado estadounidense. Pero ello afectará también a las ventas que hagan Galicia, Cataluña, Normandía o la Toscana. La aceituna de mesa andaluza paga desde el primer mandato de Trump un elevado arancel del 35% que el presidente Joe Biden no eliminó a pesar de tener, al menos teóricamente, unas inmejorables relaciones con Pedro Sánchez. Más que utilizar esta cuestión para agitar la política, la Junta debe centrarse en buscar mercados alternativos para que las exportaciones andaluzas no se resientan en un contexto internacional que se complica por semanas. Como informaba ayer este periódico, Andalucía exporta a EEUU casi tres mil millones de euros, lo que convierte a ese país en su mejor mercado fuera del ámbito europeo. Es evidente que ese balance va a cambiar en los próximos meses por las políticas proteccionistas de la nueva administración norteamericana.