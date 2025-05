La consternación que provocó la noticia del fallecimiento del papa Francisco y la concentración de mandatarios internacionales que se produjo durante sus funerales volvieron a poner de relieve que, a pesar de sus tensiones internas y de una secularización creciente en la sociedad, la Iglesia Católica sigue siendo la principal guía espiritual del mundo y una instancia que juega un papel de influencia decisiva en la escena mundial. Ello explica la importancia que se concede a escala global, no sólo en el occidente cristiano, al cónclave que se inicia el próximo miércoles en el Vaticano y que tiene la misión de dotar a la Iglesia de una nueva cabeza visible que rija sus destinos en unos momentos de profundos cambios geopolíticos y sociales en los que la voz del Papa deberá ser escuchada y tenida en cuenta. Va a ser un cónclave para tiempos convulsos por la situación mundial en el que se produce y porque la Iglesia va a tener que hacer en él una profunda reflexión sobre si continúa el camino emprendido por Francisco, que no ha estado exento de críticas en el seno de la propia institución, o se produce un giro de tendencia conservadora. La Iglesia, que a lo largo de sus dos milenios de historia ha demostrado una enorme capacidad de adaptación en los entornos más complicados, tiene una misión insustituible en un siglo XXI que, según avanzan los años, se perfila como una carrera de obstáculos que pone a prueba la fortaleza de la Humanidad, con episodios tan disruptivos como la crisis financiera de 2008, la epidemia del Covid 19 o la irrupción de la inteligencia artificial generativa. En un mundo en el que cada vez existen menos certezas, los mensajes que lance la Iglesia van a adquirir un valor trascendental, no sólo para los católicos, sino para todos los hombres y mujeres que confíen en la dignidad de los seres humanos como el valor supremo.