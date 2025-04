Engrasar la relación con Washington

El viaje del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Washington para entrevistarse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, parece diseñado para tratar de aminorar los efectos negativos de la visita de la semana pasada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Pekín. La presencia del jefe del Ejecutivo en China mereció reproches por parte de las autoridades norteamericana. La fecha elegida por la diplomacia española no pudo ser más inoportuna por haber coincidido con un episodio especialmente duro de la guerra comercial que enfrenta a las dos grandes potencias y que va a marcar el devenir de la política internacional en los próximos meses. El viaje, que también fue criticado por algunos círculos dirigentes de la Unión Europea, no ha arrojado, por lo menos que se sepa hasta ahora, resultados espectaculares ni para España ni para Europa y, en ese sentido, ha supuesto más una distorsión que un éxito. La visita de Cuerpo es oportuna, además, porque sirve para poner de relieve que, para España, en su papel de potencia importante en el seno de la UE, es importante mantener engrasada la relación con Estados Unidos, a pesar de la política errática y de absoluto desprecio al continente que ha puesto en marcha el presidente Donald Trump. Sería un planteamiento carente de toda lógica dar por perdido el vínculo transatlántico y mucho más pensar que se puede sustituir por un acercamiento a China. En los tiempos convulsos que ahora toca vivir, Europa tiene la obligación de mantener perfil propio y mantener lazos con las principales potencias mundiales. Ello no obsta para seguir reconociendo que, aunque se están produciendo bandazos alarmantes, los valores europeos están mucho más cerca de los que representa la sociedad de Estados Unidos que de los que sostienen la dictadura china. Un excesivo acercamiento a Pekín ofrece en estos momentos muchos más riesgos que beneficios y lo mismo cabría decir de un alejamiento permanente de Washington.