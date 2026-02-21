Lluvia de ayudas por el temporal

El tren de borrascas que ha sufrido Andalucía en los últimos dos meses ha dejado cuantiosos daños en infraestructuras desde las carreteras a viviendas y en sectores económicos fundamentales para la región como el campo. El número de damnificados supera los 11.000, según las estimaciones iniciales. Además de las consecuencias colaterales para el turismo. Por ejemplo, se desconoce cuándo la Costa del Sol podrá recuperar el AVE directo con Madrid debido a un talud que, como consecuencia de las fuertes precipitaciones, derrumbó un muro de contención y sepultó la plataforma del ferrocarril en la localidad malagueña de Álora. Con este escenario hay que felicitar la rapidez con la que han reaccionado las administraciones central y autonómica para aprobar partidas con las que paliar los efectos negativos de los temporales. El Consejo de Ministros aprobaba esta semana un decreto ley con más de 7.000 millones de euros en compensaciones. Por su parte, la Junta libraba otro paquete por importe de 1.780 millones de euros. Compensar las pérdidas para el campo, el pago de 150 euros por día a los desalojados, indemnizaciones por desperfectos o destrucción de viviendas, la reparación de la red de carreteras y los transportes estatales, así como bonificaciones para autónomos y empresas turísticas focalizan el esfuerzo de la Administración central. También el campo y los autónomos, entre otros, recibirán el riego del Ejecutivo andaluz. Detrás de esta lluvia de millones se ha dejado entrever una carrera entre la actual vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y su actual titular, Juanma Moreno, para ver quién agrada más a los afectados, con las urnas en el horizonte. En episodios como los recientes nunca deberían competir el BOE contra el BOJA. Al contrario, son complementarios. Los recursos siempre son limitados y hay que exigir una coordinación seria para responder con agilidad y eficacia