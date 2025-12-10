Se ha presentado en Sevilla el libro de Juan Soto Ivars titulado Esto no existe y subtitulado Las denuncias falsas en violencia de género. El volumen, de cuatrocientas páginas, es el compendio más extenso y exhaustivo sobre la cuestión publicado hasta la fecha. Tampoco es decir mucho, puesto que la existencia de denuncias falsas en VioGen ha sido, durante veinte años, un tabú. Algo que no se podía mencionar sin que te señalaran como machista, negacionista, o cosa peor. Hace unos días, en Antena 3 le prepararon a Soto Ivars un tribunal inquisitorial, con feministas que vociferaban y se mostraban muy indignadas por un libro… que no habían leído. Alguna decía: “¡Ni me lo pienso leer!”. Su pecado, decían, era ser “negacionista”.

El libro empieza con una historia terrible de maltrato a una mujer, y afirma que situaciones dramáticas como aquella requerían de medidas audaces por parte del legislador. La tesis del libro es que la Ley VioGen fue creada “como escudo” pero ha sido también utilizada “como arma”. Que ha causado mucho daño a hombres inocentes, y a las mujeres que los quieren (madres, abuelas, hijas, parejas), sin que, por el otro lado, haya servido de mucho para reducir el maltrato y el número de las asesinadas. Y que ha regado de dinero a incontables asociaciones, fundaciones, observatorios, concejalías, pero no tanto a la mujer maltratada concreta; el “género” se ha convertido en un negocio. ¿Es esto “negacionismo”? Afirmar que una ley, por su espíritu y su redacción, ha causado un daño social que habría que evaluar, y pedir que se corrija, no significa negar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, los aquelarres a Soto se suceden, las llamadas al boicot por parte de quienes afirman que todos los hombres somos violadores en potencia. Que es como afirmar que las mujeres son todas prostitutas en potencia.

Hay dos objeciones a la tesis del libro: una es que poner atención a las denuncias falsas, y pedir que se persigan, desincentivaría que las mujeres maltratadas denunciasen. Aunque esto fuera así, de todas formas nunca se ha de favorecer el fraude de ley. La denuncia falsa es, en sí misma, una forma de maltrato, pues el hombre atraviesa un túnel de privación de los hijos, en que se le trata como agresor aunque no se haya probado aún. Una de las propuestas del libro es que los indicios de falsedad en VioGen se consideren como una forma de maltrato.

La segunda objeción, la más extendida, es que las denuncias falsas apenas existen. Que son una cantidad insignificante. El célebre 0,0082 %. Dato que empezó a circular hace unos años y desde entonces es el mantra que imposibilita un debate fructífero. ¿De dónde sale ese dato? De los casos en que la Fiscalía actúa de oficio, habiendo concluido en sentencia condenatoria (por denuncia falsa) durante el año en curso. El problema es que casi nunca se actúa de oficio, incluso cuando las conclusiones que el juez o tribunal exponen en la sentencia absolutoria indican falsedad palmaria en los hechos presentados por la denunciante. Los requisitos para que se considere denuncia falsa dentro la estadística se han ido estrechando año tras año hasta hacer casi imposible su registro, de tal manera que, en 2020, se anunciaron un total de 0 casos; nada. Cero absoluto. Y justo ese año se había destapado una red de denuncias falsas de VioGen, por parte de inmigrantes marroquíes, para conseguir el permiso de residencia. ¿Cómo se cocinó la estadística? No lo sabemos, pero es obvio que no responde a la realidad.

El libro de Soto Ivars sirve como espejo y como punto de inflexión. Espejo porque muestra el rostro crispado de las que se arrogan el derecho de ser las únicas “Expertas en Violencia de Género”: no toleran que alguien discrepe del dogma, aunque utilice datos reales y raciocinio. En la puerta de la presentación del libro en Sevilla había manifestantes gritándole “asesino”. También es punto de inflexión porque se ha roto el tabú. Y, una vez roto, no hay quien pare este interés por la verdad.