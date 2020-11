El gobierno socialista logra el respaldo de Cs y Adelante a los 'presupuestos Covid' de la Diputación

El gobierno de la Diputación de Sevilla ha logrado sacar adelante este jueves los Presupuestos para 2021 -en los que el principal reto será hacer frente a las consecuencias socio-económicas de la crisis sanitaria- con un amplio acuerdo y el voto a favor no sólo de los 18 diputados socialistas, sino de los cinco de Adelante y los dos de Cs.

En la sesión extraordinaria y telemática en la que se han debatido, sólo han votado en contra el PP -que ha insistido en que son un "corta y pega" y que todo se fija al futuro Plan Contigo, con 200 millones de los remanentes, que no entrará en carga hasta marzo- y Vox, cuyo diputado ha considerado que las cuentas son una exhibición de números, que no se materializan. La formación también ha mostrado su temor porque las ayudas sociales y económicas, que ganan peso, terminen derivando en un nuevo "voto cautivo".

En cualquier caso, 25 de los 31 diputados han respaldado las cuentas, en lo que el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ha confiado que sea el inicio de una "nueva etapa de colaboración", que, según cree, es lo que están demandando los ciudadanos y dado que, por encima de las diferentes ideologías, "en el ámbito local hay muchas coincidencias" entre los partidos que se deben poner en valor.

"Podemos doblegar decisiones que otras instituciones superiores nos quieren imponer", ha recordado, y ha agradecido el esfuerzo por el entendimiento a los grupos "que han tenido predisposición a ello".

Un presupuesto con 60 millones más para gastar

Las cuentas, como ha recordado la diputada de Hacienda, María Regla Martínez, ascienden a 471, 4 millones de euros, con la gran novedad de que, al no tener que aplicar la regla de gasto (un tope que fijaba el Estado al aumento del gasto no financiero), se consignan para distintos programas 59,3 millones o un 19,2% más de dinero susceptible de aplicar en inversiones, gastos corrientes y políticas de diversa índole. En "políticas tangibles", en palabras de la diputada. En total, el gasto no financiero en 2021 llega a los 368 millones de euros.

Son por ello unos presupuestos mucho más expansivos, en los que aumenta de forma exponencial el dinero que se traspasará a los ayuntamientos para contratos de emergencia y ayudas sociales y las inversiones de la propia institución.

De los casi 60 millones de no aplicar la regla de gasto, diez millones irán a reforzar el mantenimiento de carreteras provinciales; otros diez para el plan de urgencia municipal o contrataciones a través de los ayuntamientos, como una forma de hacer frente a la situación de muchos vecinos en desempleo, con lo que, junto a lo que ya estaba previsto, habrá una dotación de 15 millones. También se destinarán otros 5 millones al Programa de Atención a la Emergencia Social; dos para material sanitario; 4,5 para ciclo hidráulico y 2,5 para reforzar los equipos de bomberos, entre otros.

Casi 103 millones van a gasto de personal Un total de 102,7 millones de euros van a gastos de personal; 28,8 millones a gastos corrientes; 112,7 a transferencias para sociedades propias o ayuntamientos; mientras que a inversiones reales van 54,7 millones. Por otro lado, hay 35,8 millones para transferencias de capital, un millón para gastos financieros y 7,7 millones para el fondo anual de contingencia.

También destacan los 11,5 millones que irán a la sociedad Inpro, de informática y transformación digital, para hacer frente a los importantes retos en este sentido. Y se reservan 4,4 millones para mantener y mejorar el propio patrimonio de la Diputación, su sede central, e complejo Miraflores, el Blanco White o la iglesia San Luis de los Franceses.

Junto al Plan Contigo (que pese a que no entrará en vigor hasta marzo ha estado en todo momento presente en el debate), el presupuesto 2021 supondrá un "esfuerzo" inversor "sin precedentes" como "respuesta extraordinaria" a la nueva crisis socioeconómica derivada de la pandemia, ha insistido la diputada de Hacienda.

"Autobombo de políticas progres", según Vox

No ha convencido al único diputado Vox, el edil espartinero Rafael García Ortiz, quien ha insistido además de en las "duplicidades" y en el bajo grado de ejecución, en que hay gastos "superfluos" (en un comunicado posterior ha citado las aportaciones a la Femp y la Famp, federación española y andaluza de municipios y provincias, o los puntos de información a la mujer).

También se muestra en contra de las transferencias corrientes a los ayuntamientos, algo que el resto de partidos han defendido durante la sesión porque son los que desarrollan las políticas sobre el terreno. Para Vox, supone "regar con transferencias corrientes a los ayuntamientos para que éstos decidan lo que deben hacer con los recursos cuando lo cierto es que sólo sirve para el autobombo de sus políticas progres que no han hecho más que conducirnos a la ruina”.

Falta un diagnóstico de la provincia, según el PP

La portavoz del PP, María Eugenia Moreno, ha sido muy crítica con la baja ejecución de los presupuestos de años previos, que no llega al 67%, y ha insistido en que no hay una "radiografía real de la provincia" en estos presupuestos, que no responden a lo que está pasando y a la situación de trabajadores, empresarios y familias, que "no pueden esperar a marzo para incorporar remanentes y soluciones" en el anunciado Plan Contigo.

En este sentido, Villalobos ha recordado que es la ley la que obliga a la Diputación, como a los ayuntamientos, a que esos remanentes no se incorporen hasta que se liquide el presupuesto, pero que ya se está trabajando para que no haya más demoras que las necesarias. El próximo jueves, se aprueba una primera modificación presupuestaria y, en diciembre, las propuestas del plan pasarán por el Pleno.

La diputada de Hacienda respondió al PP que las propuestas que hizo para apoyar el presupuesto (más dinero para inversiones, para contrataciones, para ayudas directas a pymes y autónomos) están recogidas.

"Venden a bombo y platillo algo que llegará pero que no está aquí, que es el corta y pega de otros años", ha insistido la portavoz popular y alcaldesa de Huévar.

Cs: la situación "excepcional" obliga a buscar consensos

El portavoz de Cs, Manuel Benjumea, señaló que la situación excepcional obliga a trabajar por el consenso, a una "tregua" sobre cualquier confrontación innecesaria para promover medidas para la reconstrucción económica y social. El presupuesto y el Plan Contigo incorporan medidas reclamadas por Cs al PSOE, como la reactivación de los viveros de empresas, inversiones en los parques de bomberos y otras. "No son del todo los presupuestos que queremos, pero son mejores al incluir las propuestas de Cs", resumió.

Propuestas trasladadas por los alcaldes de Adelante

La portavoz de Adelante, María Izquierdo, recordó que "no es un año más, no es un presupuesto más" y que los partidos "no pueden estar en otra cosa" que no sea ponerse de acuerdo y responder a las necesidades de la provincia. Justificó el voto positivo de los diputados de Adelante porque se recogen muchas de las propuestas que han hecho a los presupuestos y al Plan Contigo, trasladadas por sus alcaldes y sus grupos municipales, y apuestan también por un "blindaje de los servicios públicos y la diversificación económica" con el "protagonismo" de los ayuntamientos en la "reconstrucción" de la socioeconomía provincial.