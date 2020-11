El PP exige un plan de inversiones de 30 millones y 10 para ayudas a pymes y autónomos en el presupuesto de la Diputación

El grupo del PP en la Diputación de Sevilla exigirá al gobierno socialista la incorporación de programas específicos para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica derivada de la Covid-19 en los presupuestos para 2021, que se debatirán en Pleno el día 19 de noviembre y que es la única concreción que tienen hasta ahora del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia anunciado por el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos.

Porque el plan extraordinario con los 200 millones de euros que podrá utilizar la institución de sus remanentes o ahorros no se ha trasladado ni se está negociando con la oposición, a pesar de que se quiere debatir y aprobar en Pleno el 11 de diciembre.

Así lo ha asegurado este miércoles la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, quien junto a los diputados provinciales ha denunciado que dicho plan de "rescate" de la provincia no existe o sólo es por el momento un "anexo" en el presupuesto, donde se han consignado "a vuela pluma" los 60 millones que la Diputación podrá destinar a gasto no financiero en 2021 gracias a la supresión de la regla de gasto, pero sin tener en cuenta las necesidades ni la realidad de la provincia. "Nos comunica que ha modificado el presupuesto anacrónico y repetido que se presentó y que pedimos que se retirara, pero nos miente porque no ha tocado absolutamente nada", ha censurado Pérez.

El PP va a presentar un escrito en el que exigirá que, como poco, los presupuestos de 2021 contemplen un plan de inversiones en los municipios, dotado como mínimo de 30 millones de euros (desaparecido el Supera), pero que los alcaldes puedan conocer a 1 de enero del año próximo.

También exigen que los fondos para planes de empleo contra la exclusión social cuenten con más fondos, hasta un total 20 millones de euros, y se modifiquen las bases que, según explica, ahora hacen que los beneficiarios sólo puedan ser personas con escasa cualificación, que optan a puestos de peón o similares, para que sirva realmente en una situación económica en la que la incidencia del paro no se circunscribe a ningún perfil concreto.

Igualmente, consideran imprescindible que en el presupuesto de 2021 se incluya un plan de ayudas a pequeñas empresas y autónomos, comercios y para el sector de la hostelería dotado con un mínimo de 10 millones de euros, que sirva realmente al tejido productivo provincial en un momento crítico. Virginia Pérez asegura que, de los cinco millones de euros, con los que se dotó el primer programa de este tipo, sólo se han empleado 500.000 euros y para unas ayudas ínfimas, de unos 200 euros, insuficientes en la mayoría de los casos.

"Tenemos recursos y tenemos que ponerlos a disposición de quienes peor lo están pasando", ha reiterado la presidenta del PP, quien como ejemplo de lo que cree una falta de reacción por parte del equipo de Villalobos destaca que no se ha modificado el presupuesto de Prodetur, la sociedad de promoción y turismo de la provincia, cuando más apoyo necesita este sector por las restricciones a las que está obligando la crisis sanitaria.

Según el PP, el gobierno socialista no ha contado con los alcaldes, "no ha cambiado ni una coma" de lo esencial del presupuesto, manteniendo incluso la dotación económica para actividades, tal y como estaban previstas, aún sabiendo que no se podrán celebrar o no en las mismas circunstancias, por la limitación de aforos.

Los populares han censurado además que se dote con más de 700.000 euros los gastos en personal para gestionar ese Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia, "que no existe" o que no se ha concretado por el momento.

Sí respaldan el refuerzo en inversiones en carreteras, adquisición de camiones residuos sólidos urbanos o infraestructuras hídricas que también se ha hecho con esos 60 millones adicionales. Pero son necesidades que en ningún caso tienen que ver con la excepcionalidad que vive la economía de la provincia, insisten.