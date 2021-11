Utera: el juzgado ordena investigar las cuentas del mediador en la compra de los cines

Por su parte, desde el gobierno local socialista creen que este trámite del juzgado es sólo una especie de formalidad para volver a archivar el caso, convencidos de que no hay irregularidades.

Para el líder de la oposición no resulta admisible “que el alcalde no haya dado una explicación ni siquiera medianamente convincente de cómo han sido los procedimientos, en cambio sí que se ha estado ocultando y manipulando toda la información”. Jiménez señala que desde su partido seguirán realizando la labor de control y fiscalización que les corresponde como oposición.

Tras conocer estas nuevas diligencias, el portavoz de JxU y ex alcalde, Francisco Jiménez, subrayó en un comunicado que una de las cuestiones fundamentales para esta investigación es el hecho de que el Ayuntamiento haya utilizado “un conseguidor para la compra de las salas de cine, unido a un procedimiento que en ningún momento ha estado claro y que en pocos días provocó el enriquecimiento de un empresario en más de 230.000 euros del dinero de los utreranos”.

También va a tomar declaración como testigo –se ha fijado ya para el 14 de febrero, en el juzgado– a la actual interventora municipal que, si bien no ejercía en el Ayuntamiento en el momento de la compraventa, sí “habría intervenido posteriormente en las liquidaciones de IVA”.

El PSOE insiste en la claridad de la "parte pública" de la operación y anuncia una querella contra el portavoz de JxU

En un comunicado, el PSOE de Utrera ha subrayado que en su equipo están "100% tranquilos con el proceso" de la compra de los cines, que "desde el Ayuntamiento", la parte pública de la operación, señala, "se hizo siempre con el aval técnico, jurídico y económico de los servicios municipales". Pone el acento en que en el escrito del fiscal no se cita siquiera al alcalde y al edil José Montoro, que nunca han estado investigados, por lo que considera que "la vía política de este asunto judicial ha finalizado". Anuncia además la interposición de una querella por calumnias contra el portavoz de JxU por afirmar que hay ocultación, cuando "tuvo acceso al expediente íntegro cuando lo solicitó". También cree que la insistencia en recurrir el archivo de la causa de JxU responde a su "frustración por no conseguir objetivos políticos". "Somos plenamente respetuosos con los tiempos judiciales y no queremos interferir en el trabajo de la Justicia. Desde el inicio del proceso, el alcalde de Utrera se ha mantenido siempre al margen del ruido mediático y su papel se ha limitado siempre a colaborar con la Justicia", subraya.