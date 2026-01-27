Agreden a un policía local de Castilblanco de los Arroyos en la puerta de su casa

Uno de los presuntos implicados en la reyerta del pasado viernes en Castilblanco de los Arroyos ha agredido a un policía local del pueblo. Así ha quedado reflejado en un vídeo que se ha difundido ampliamente por las redes sociales, en el que se observa como el presunto agresor coge por el cuello al agente y lo golpea, al tiempo que le dice "ustedes sois los mafia de aquí del pueblo". Los hechos ocurrieron este lunes, según ha informado la propia Policía Local en sus redes sociales.

Según el relato de la fuerza municipal, todo ocurre en represalia a la reyerta del viernes y después de que diferentes cadenas de televisión entrevistaran a una de las participantes en la misma, "no entrando en la cantidad de mentiras vertidas" por ella, precisa la Policía. "La prensa ha tenido conocimiento de la realidad de estas personas. En represalias al verse descubierta en sus mentiras y en la realidad de su día a día, se han presentado tres de los participantes en la reyerta, ella, su pareja y otro varón más, en el domicilio de uno de los agentes de la Policía Local, amenazando a éste y a su familia. Estos hechos son intolerables y se instruirán las diligencias que sean necesarias para informar al juzgado", añade la comunicación.

La Policía añade que pone esta información en conocimiento de los vecinos, para que se conozca la "forma de actuar de estas personas", que no es otra que la de atacar a los ciudadanos a los que quieren amedrentar o coaccionar. "Si en las próximas fechas se producen incendios fortuitos sobre los bienes de los agentes de la Policía Local, que no nos hagan pensar en casualidades", añade la nota, que concluye afirmando que los vecinos de Castilblanco y sus fuerzas de seguridad "no pueden ni deben vivir coaccionados".

Durante el fin de semana, la Policía informó que estaba identificando a los participantes en la reyerta del viernes, incluyendo la coletilla de que "desgraciadamente para la localidad, son los mimos individuos y por los mismos temas de siempre". La Policía añadía que procedería a instruir las denuncias penales y administrativas dentro de sus competencias y defendía que la patrulla intentó normalizar el orden público y cuantificar los delitos e infracciones que los implicados habían cometido.

"No se pueden tolerar estos actos de desorden público, y menos aún provocados de manera consciente por los mismos de siempre", añadía la Policía, que admitía que tiene una plantilla corta y no tenía servicio de 24 horas, "pero actuar, se actuará con contundencia". "Aunque este episodio este llegando a través de las redes sociales a muchos lugares, se quiere recordar que nuestro pueblo y sus vecinos son civilizados, y este caso muestra la lacra que se esconde en las cloacas de todos los pueblos y ciudades, sin que representen a la mayoría", insistía la fuerza municipal.

Esta peculiar forma de comunicar unos hechos ocurridos, poco habitual en una información oficial ofrecida por un cuerpo de seguridad, habría sido el detonante para que los implicados en la reyerta acudieran a tratar de vengarse agrediendo a un agente en la puerta de su casa.