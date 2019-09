Los Avant sustituirán del todo al corredor de tren de Media Distancia Sevilla-Granada

Los cambios en los horarios del resto de trenes con Málaga no están definidos del todo, pero se intentarán adaptar también para cubrir las horas de mayor demanda y mañanas y tardes de forma más equilibrada.

Ha reconocido que "baja la frecuencia" de los trenes en Osuna, Marchena y Pedrera. En Arahal, podrían aumentar incluso porque se estudia que algunos de esos trenes con Málaga que no paran en su estación lo hagan.

Toscano, por su parte, insistió en mandar un "mensaje de tranquilidad a la ciudanía": porque "no se va a cerrar ninguna estación como se ha dicho".

No obstante, coincidieron en su precupación por los precios de los billetes. Andújar reclamó en este sentido que a cambio de las conexiones que se pierden el precio de los billetes que tienen ahora se aproxime al de los Cercanías, al igual que reclamó la primera edil de Marchena, María del Mar Romero, también del PSOE.

Con todo, los alcaldes salieron relativamente satisfechos de la reunión, a la que asistieron también responsables de Adif en Sevilla y en Andalucía. Si bien tendrán menos frecuencias de trenes, consideran que con más paradas en Antequera-Santa Ana "ganarán en conectividad" y rapidez , sobre todo cuando a partir de ahí no se tenga que ir en autobús hasta Granada. Estarán "mejor en calidad, peor en cantidad", resumió la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE).

Sin novedad con la variante entre Osuna y Pedrera

El subdelegado del Gobierno no pudo precisar ayer, ni a los alcaldes ni a los medios de comunicación que le preguntaron por ello, cuándo podrá abrirse la conexión ferroviaria que se ha hecho entre Osuna y Pedrera por el Eje Ferroviario Transversal de la Junta, para suplir al puente que se cayó en el Río Blanco, durante las riadas del 21 de octubre del año pasado. La vía está hecha y las pruebas de seguridad, también. Sólo falta que se firme un convenio para arreglar la situación jurídica entre administraciones. Pero, mientras tanto, los viajeros en tren también tienen que realizar transbordos en ese tramo. Es lo que censuró el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (Adelante). "Si no es un un problema de circulación, ni de seguridad para los viajeros que se ponga en marcha ya y lo demás lo sigan arreglando". Toscano, por su parte, recordó que es la primera vez que se da una una situación jurídica de este tipo, porque nunca se trazó un tren sobre una plataforma ferroviaria que no fuera estatal. El Estado ya ha hecho llegar una propuesta de convenio a la Junta y que están pendientes de respuesta. Los alcaldes van a pedir una reunión a la administración autonómica.