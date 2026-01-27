Los tripulantes de una narcolancha disparan a la Guardia Civil en el río Guadalquivir

Los tripulantes de una narcolancha abrieron fuego contra la Guardia Civil el pasado sábado en un caño del río Guadalquivir, concretamente en el denominado Brazo de la Torre, en Aznalcázar. Los agentes del instituto armado localizaron varias embarcaciones semirrígidas navegando por esta zona, donde parece ser que buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas. Se activó entonces un operativo de la Guardia Civil, con el Grupo de Acción Rápida (GAR) y el helicóptero del servicio.

Durante esta intervención, tras identificarse como guardias civiles, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones, según informaron este martes fuentes del instituto armado. Los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios. Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones. Han sido detenidas cuatro personas e incautadas dos embarcaciones.

Este nuevo incidente pone de manifiesto la peligrosidad cada vez mayor con la que trabajan los agentes destinados en la lucha contra el narcotráfico, que se enfrentan a personas con armas de fuego y que no dudan en disparar para tratar de escapar de una posible detención.

El pasado 8 de noviembre, un policía nacional resultó herido grave alcanzado por una bala de un kalashnikov cuando realizaba una vigilancia en Isla Mayor. Precisamente este martes, la Policía ha detenido a al menos diez personas relacionadas con dicho incidente.