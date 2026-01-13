La única estudiante de una de las aldeas del El Castillo de las Guardas lleva desde noviembre sin transporte escolar para ir al instituto

Carmeb es la única estudiante de Secundaria de Peroamigo, una de las aldeas de El Castillo de las Guardas. La falta de transporte escolar hace que la adolescente, que tiene 15 años, lleve desde el pasado mes de noviembre sin poder ir al instituto. El alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, ha remitido una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía y a la consejera de Desarrollo Educativo exigiendo una solución inmediata.

La empresa adjudicataria suspendió la parada del autobús escolar que tenía concedida desde el inicio del curso. Según ha reconocido la propia administración autonómica, la cancelación se debió a un error administrativo en la licitación del servicio, que provocó que la empresa no estuviera cobrando dicha parada.

Desde entonces, y pese a las reiteradas gestiones realizadas por la familia, el Ayuntamiento y el propio centro educativo, la menor sigue sin una solución efectiva. Aunque en diciembre la Junta anunció la puesta en marcha de un servicio alternativo mediante taxi, este no se ha materializado por la falta de un auxiliar de transporte, obligatorio por normativa al tratarse de una menor de 16 años.

“El error es de la Junta, pero quien está pagando las consecuencias es una niña a la que se le está vulnerando su derecho a la educación”, ha denunciado el alcalde. “No estamos hablando de un caso excepcional ni complejo: el transporte escolar sigue funcionando con normalidad para el resto del alumnado del municipio, incluido el hermano menor de Carmen, que es recogido cada mañana en la misma aldea”.

Mientras tanto, la menor sigue el curso a distancia desde su domicilio, una solución provisional que, según el Ayuntamiento y el propio instituto, no garantiza la igualdad de oportunidades ni cubre adecuadamente sus necesidades educativas, especialmente al cursar 3º de ESO dentro de un programa de diversificación curricular por dislexia.

Desde el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas se considera “inadmisible” que una administración autonómica con competencias plenas en educación no haya sido capaz de corregir con rapidez un fallo propio que afecta directamente a una menor y a una familia del medio rural.

“El hecho de vivir en una aldea no puede suponer perder derechos”, ha subrayado Domínguez, quien ha advertido de que el Ayuntamiento seguirá reclamando públicamente una solución hasta que Carmen vuelva a su instituto. “No pedimos privilegios, exigimos que se cumpla un derecho básico que fue reconocido desde el inicio del curso”.