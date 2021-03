La Diputación descarta que herbicidas usados en sus carreteras contaminaran el Retortillo

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Diputación que las empresas que realizan desbroce en carreteras por el Parque Natural de la Sierra Norte no utilicen productos fitosanitarios y se priorice el trabajo manual, para evitar afección a la flora y la fauna y la presencia de esos químicos en las aguas subterráneas o superficiales que, por escorrentías, pueden terminar en los pantanos.

El colectivo solicitó información sobre los productos que la empresa que realiza esos trabajos en la SE-7204, de La Puebla de los Infantes a Las Navas, utilizó días antes de que se detectaran niveles por encima de lo permitido de un plaguicida no habitual, MCPA, en el embalse del Retortillo y el agua que llega, a través del Plan Écija, a Marchena, que tuvo que declararse como no apta. No obstante y según la Diputación, los trabajos fueron ejecutados bastante antes, el 5 de enero, y no se utilizó ese plaguicida.

Sí se utilizaron otros, como glifosato, de "baja peligrosidad para la fauna terrestre y acuícola" y dentro de las dósis autorizadas, mediante pulverización con camión-cuba. Esos químicos se combinan con el desbroce manual y mecanizado.

El informe de la Diputación también destaca que para evitar el uso de herbicidas, como reclama Ecologistas en Acción, "sería necesario realizar como mínimo 4 pases al año" y que el consumo de gasóil para el tractor que se debe utilizar multiplicaría por 20 las emisiones de C02 y conlleva más riesgo de incendio por el contacto de las cuchillas con las piedras de la carretera.

A pesar de estas explicaciones y como ha hecho en otras provincias, como Cádiz, Ecologistas insiste en que el mantenimiento de cunetas en carreteras que transcurren por parque natural se debe optar por siega mecánica y que los herbicidas son productos de síntesis, "biocidas por definición y por tanto tóxicos para el ecosistema".

Además pueden acabar envenenando fuentes de agua como los embalses de abastecimiento a la población que se encuentran en el entorno de estas carreteras, señala.

"Independientemente de que sea el herbicida detectado o no, el producto que se ha usado acaba llegando por escorrentía al embalse, originando afección a la fauna acuática y a la población que consume esas aguas, por lo que exigimos un cambio en el modo de trabajar el mantenimiento de las cunetas que se base en la siega mecánica que no provocaría los efectos socioambientales perjudiciales del uso de herbicidas y generaría más empleo local muy necesario en comarcas como ésta con elevada dependencia del empleo público", insiste Ecologistas.

Dudas sobre las podas

Por otro lado, el colectivo también ha alertado de que la arboleda circundante en esa mismas carretera se poda por sistema de manera severa, con una grave afección a las encinas y alcornoques, porque se hace en un momento inadecuado, cuando el árbol es más proclive a las infecciones de insectos y hongos patógenos.

Además, denuncia que se desconoce el destino de esta madera ya que el alcornoque, que tiene escaso valor como madera de leña, se abandona en las proximidades pero la de encina, que sí tiene valor comercial como leña, se extrae cortada y preparada para su uso en chimenea, por lo que ha solicitado que la Diputación lo aclare e incluso ha presentado denuncia ante el Seprona para que se investigue el destino de esta madera y un posible uso particular de la misma.

Desde la Diputación se insiste que, según el contrato que se firma con la empresa adjudicataria de los trabajos, ésta es la dueña de los residuos y es la que tiene obligación de destruirlos, aprovecharlos o incluso reciclarlos o revenderlos, según los casos.